Επιδείνωση του καιρού από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοανατολικά αναμένεται σήμερα. Το βαρομετρικό χαμηλό που θα περάσει θα συνοδεύεται από μέτωπα κακοκαιρίας και θα σχηματιστεί μία γραμμή καταιγίδων, ενώ θα διασχίσει τη χώρα μας μέχρι και αργά τη νύχτα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα αναμένεται σύντομο πέρασμα μετώπου βροχών και καταιγίδων, έντονα άστατος θα είναι ο καιρός προς την πλευρά του Αιγαίου αύριο με ενισχυμένους βοριάδες και υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενώ λίγες βροχές προς τα ανατολικά και νότια θα σημειωθούν την Κυριακή με τους βοριάδες να επιμένουν μαζί τους και το κρύο. Τέλος, βελτιωμένες καιρικές συνθήκες θα έχουμε την Καθαρά Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές με τον βοριά να περιορίζεται και τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Στην Αττική σήμερα η ημέρα ξεκίνησε με τοπικές συννεφιές. Το πέρασμα του μετώπου κακοκαιρίας με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες αναμένεται στον νομό αργά το απόγευμα και τις πρώτες βραδινές ώρες. Το πέρασμα θα είναι σύντομο και θα κρατήσει περίπου για δύο με τρεις ώρες, για να αρχίσει ο καιρός να ομαλοποιείται σιγά σιγά μέσα στη νύχτα. Δεν αποκλείεται και πριν τις πρώτες βραδινές ώρες να δούμε κάποιες τοπικές βροχές καθώς θα πλησιάζει το μέτωπο κακοκαιρίας.

«Θα βρέξει αρκετά, αλλά θα είναι σύντομο το πέρασμα. Θα έχει ένταση το φαινόμενο. Σε 2-4 ώρες θα έχει ολοκληρώσει το πέρασμά του το μέτωπο. Κοντά στις 20:00 η ώρα θα πλησιάσει τη βορειοδυτική Αττική και θα ολοκληρώσει τα μεσάνυχτα», επισήμανε ο κ. Μαρουσάκης.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (20-02-2026) μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου (21-02-2026) αρχικά στη βορειοδυτική χώρα, βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυροί, νοτίων διευθύνσεων άνεμοι, εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν την Παρασκευή (20-02-2026) πρόσκαιρα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι

β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα

β. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

γ. στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.