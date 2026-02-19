Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλια προειδοποιεί, με ανάρτησή του, για τη διέλευση ενός βιαστικού αλλά δυνητικά επικίνδυνου ψυχρού μετώπου που αναμένεται να επηρεάσει και την Αττική, επισημαίνοντας ότι απαιτείται προσοχή, παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για ακραία ή πρωτόγνωρα φαινόμενα.

Όπως εξηγεί, το ψυχρό μέτωπο αποτελεί τη ζώνη στην οποία μια ψυχρότερη και πυκνότερη αέρια μάζα σπρώχνει μια θερμότερη προς τα πάνω. Η ταχεία αυτή ανύψωση του θερμού αέρα ευνοεί την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων, ραγδαίων μπόρων, χαλαζοπτώσεων, καθώς και απότομης ενίσχυσης των ανέμων, στοιχεία που συνθέτουν ένα σκηνικό αυξημένης αστάθειας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου, το συγκεκριμένο ψυχρό μέτωπο αναμένεται να περάσει από την Αττική την Παρασκευή, από το απόγευμα προς το βράδυ. Τα ισχυρά φαινόμενα εκτιμάται ότι θα έχουν διάρκεια από περίπου μία έως τέσσερις ώρες, ωστόσο τονίζεται ότι το χρονικό διάστημα της κορύφωσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονο, παρά τη σχετικά σύντομη συνολική διάρκεια.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ξεκαθαρίζει ότι δεν γίνεται λόγος για ακραία ή πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα. Παρ’ όλα αυτά, υπογραμμίζει την ανάγκη προσοχής, καθώς η Αττική παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που μπορούν να ενισχύσουν τοπικά τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας. Η επισήμανση αυτή αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο τα φαινόμενα μπορεί να εκδηλωθούν με μεγαλύτερη ένταση σε ορισμένες περιοχές, εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του λεκανοπεδίου.

Η πρόβλεψη μέχρι την Καθαρά Δευτέρα

Ο καιρός αύριο, Παρασκευή 20/2

Αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα βορειοδυτικά από το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει το Σάββατο 21/2

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Θράκης όπου θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βόρειες διευθύνσεις που θα φτάνουν τοπικά στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 22/2

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της ανατολικής Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια αναμένεται να είναι ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5, τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.