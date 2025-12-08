Μόλις 30 δευτερόλεπτα ήταν αρκετά ώστε το 2χρονο αγόρι να αφήσει την τελευταία του πνοή μετά την επίθεση που δέχτηκε από πίτμπουλ στη Ζάκυνθο. Η τοπική κοινωνία του νησιού παραμένει συγκλονισμένη από την ανείπωτη τραγωδία, ενώ οι γονείς του αγοριού και τα αδέρφια του δεν μπορούν να πιστέψουν πως ο σκύλος που μάζεψαν από τον δρόμο κατασπάραξε το αγγελούδι τους.

Το πίτμπουλ ήταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στην περιοχή του Αγίου Λέοντα και το είχε σώσει ο πατέρας του αγοριού, όταν το είχε βρει σε κακή κατάσταση παρατημένο στον δρόμο.

Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί το πίτμπουλ

Το πίτμπουλ βρίσκεται σε καταφύγιο και αναζητείται άλλος χώρος στον οποίο θα μείνει το επόμενο διάστημα και θα παρακολουθείται, για να διαπιστωθεί γιατί είναι τόσο επιθετικό.

Ειδικότερα, πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα θα παρακολουθεί το σκυλί και τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσει αν θα θανατωθεί ή αν θα παραμείνει σε καταφύγιο ζώων, ανάλογα με τη συμπεριφορά που θα επιδείξει.

Εικόνα από το σημείο της τραγωδίας

Ραγίζουν καρδιές τα λόγια του πατέρα του

Ο πατέρας του 2 ετών αγοριού μίλησε στο Mega και περιέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας λέγοντας: «Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του; Και δεν είναι η αδυναμία του; Αυτά (τα 30 δευτερόλεπτα) “αρχίσανε” (ήταν αρκετά) για να μου το πάρουν από την αγκαλιά μου, η κόρη μου φώναξε και έτρεξα εγώ».

«Όχι δεν το είχε το σκυλί στο στόμα το παιδί, εγώ άκουσα μόνο τη μικρή να φωνάζει, δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του», επεσήμανε.

Όπως καταγγέλλει ο χαροκαμένος πατέρας, οι κυνηγοί επιλέγουν την απόμερη περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι, προκειμένου να εγκαταλείπουν τα κατοικίδια που δεν θέλουν πλέον.

«Για αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί είναι ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε τον γιο μου», δήλωσε.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, όμως αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Παράλληλα, τους επιβλήθηκαν πρόστιμα για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς: 300 ευρώ για έλλειψη βιβλιαρίου υγείας και 300 ευρώ για απουσία ηλεκτρονικής σήμανσης.