Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις για την τραγωδία με νεκρό ένα 2χρονο αγόρι στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί σοκαρίστηκαν με το θέαμα όταν αντίκρυσαν το μικρό παιδί ενώ οι γονείς του δεν μπορούσαν να το πάρουν από τα δόντια του σκυλιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο όταν το 2χρονο ήταν στην αυλή του σπιτιού του. Το παιδί που δέχτηκε την επίθεση του σκύλου μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν στη ζωή χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ σε μια στιγμή απροσεξίας, το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και διανύοντας μια απόσταση 80 περίπου μέτρων κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου ήταν δεμένο το σκυλί, το οποίο επιτέθηκε και γράπωσε από το λαιμό το άτυχο παιδάκι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα, με τους μάρτυρες να λένε ότι το είχε κατασπαράξει.

«Δεν μπορούσαν να πάρουν το παιδί από τα δόντια του πίτμπουλ», δήλωσε ο ρεπόρτερ του ΕΡΤnews, Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σκυλί ήταν αδέσποτο και φέρεται η οικογένεια να του παρείχε προσωρινά φιλοξενία.

Όπως αποκαλύπτει ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews στο νησί, όταν το παιδάκι έφτασε στο νοσοκομείο ήταν σχεδόν νεκρό με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν να το κρατήσουν στη ζωή. «Στο συγκεκριμένο σπίτι υπάρχουν πάρα πολλά σκυλιά και πολλά άλλα ζώα. Κάποια από αυτά είναι περιφραγμένα, κάποια είναι δεμένα με αλυσίδες», είπε περιγράφοντας όσα είδε στον προαύλιο χώρο όπου συνέβη χθες η τραγωδία.

«Το συγκεκριμένο σκυλί που παραμένει δεμένο στην είσοδο του σπιτιού, είναι αρκετά επιθετικό» δήλωσε.

Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Ζάκυνθο κτηνίατρος με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται να θανατωθεί.

Μιλώντας για την οικογένεια του άτυχου παιδιού ανέφερε ότι είναι γνωστή για τα φιλοζωικά της αισθήματα. «Εκτός από τα περιφραγμένα σκυλιά, υπήρχαν ελεύθερα άλλα σκυλιά και γάτες καθώς και πάπιες και γουρούνια», πρόσθεσε.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο νοσοκομείο Ζακύνθου

«Συνάδελφοι, όταν αντίκρισαν το παιδάκι το οποίο το είχε κατασπαράξει στην κυριολεξία το σκυλί με δαγκώματα θανάσιμα στο λαιμό, στο κεφάλι, στο κρανίο… μου είπαν ότι τέτοιο θέαμα δεν είχαν αντικρίσει στη ζωή τους», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, περιγράφοντας σκηνές αρχαίας τραγωδίας.

«Το ΕΚΑΒ έκανε τεράστια προσπάθεια στη διαδρομή για το χωριό μέχρι το νοσοκομείο να επαναφέρει το παιδί. Δεν τα κατάφερε. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ουσιαστικά νεκρό», πρόσθεσε. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, η μητέρα παραμένει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 4» ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου υπογράμμισε ότι «υπάρχουν κάποιες ράτσες σκύλων που από τη φύση τους είναι πολύ βίαιες» υποστηρίζοντας ότι τα πίτμπουλ πρέπει να απαγορευτούν ως σκύλοι συντροφιάς.