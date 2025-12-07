Ανείπωτος είναι ο θρήνος στη Ζάκυνθο για τον θάνατο του ενός μόλις 2 ετών αγοριού που άφησε την τελευταία του πνοή μετά από επίθεση σκύλου, που το δάγκωσε στον λαιμό.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν το παιδάκι ήταν στην αυλή του σπιτιού του, στον Άγιο Λέοντα, όπου ζούσε μαζί με τον αλβανικής καταγωγής πατέρα και τη βρετανικής καταγωγής μητέρα του. O σκύλοw της οικογένειας, ράτσας πίτμπουλ, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Ο 2χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, χωρίς ωστόσο, δυστυχώς, να τα καταφέρουν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο σκύλος ζούσε στο σπίτι της οικογένειας τους τελευταίους δύο μήνες καθώς τον είχαν μαζέψει από τον δρόμο που τον είχαν βρει.

Πώς του επιτέθηκε το πίτμπουλ

Το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ζακύνθου είχε φύγει για λίγο από το σπίτι ώστε να πάει να αγοράσει προμήθειες και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν αλυσοδεμένο το πίτμπουλ, το οποίο του επιτέθηκε.

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και, κατόπιν, αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Το συγκεκριμένο σκυλί κατά τις ίδιες πληροφορίες ήταν αλυσοδεμένο σε ημιάγρια κατάσταση και γάβγιζε συνεχώς, ενώ μέσα στον χώρο βρίσκονται και άλλα ζώα είτε ελεύθερα είτε περιφραγμένα.

Οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και πέθανε»

Ο πατέρας του παιδιού, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, περιέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας λέγοντας: «Με φώναξε η μικρή μου κόρη και έτρεξα γρήγορα… αυτό μόνο θυμάμαι. Πάει το παιδάκι μου».

Ο πατέρας είπε επίσης ότι ο σκύλος ήταν αδέσποτος και τον είχαν πάρει στο σπίτι για να μην βλάψει άλλα ζώα στο χωριό: «Το πήρα για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» ανέφερε.