Στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας βρίσκεται ο τράπερ Ivan Greko, καθώς εντοπίστηκε στη Γλυφάδα μέσα σε όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο το αυτοκίνητο και διαπίστωσαν ότι επέβαιναν σε αυτό τρία άτομα.

Μεταξύ τους ήταν ο Ivan Greko, καθώς και δύο ακόμη ημεδαποί.

Ο τράπερ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ, παράλληλα, κατά τον έλεγχο σε άλλον επιβάτη του Ι.Χ. εντοπίστηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ivan Greko είχε αποφυλακιστεί με βραχιολάκι για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή. Είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό από 17/07/2025 έως 16/01/2026 με την υπ’ αριθ. 168/2025 Διάταξη του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών.