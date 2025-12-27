Σοκ στη Βαλένθια: Σκοτώθηκε ο προπονητής Φερνάντο Μαρτίν με τα τρία παιδιά του σε ναυάγιο στην Ινδονησία

Ο Ισπανός προπονητής Φερνάντο Μαρτίν της δεύτερης γυναικείας ομάδας της Βαλένθια ήταν σε διακοπές μαζί με την οικογένειά του.

Ο προπονητής της δεύτερης γυναικείας ομάδας της Βαλένθια, Φερνάντο Μαρτίν, έχασε τη ζωή του μαζί με τα τρία παιδιά του, ηλικίας 12, 10 και 9 ετών μετά από τη βύθιση πλοιαρίου με 11 επιβαίνοντες στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας, λόγω σφοδρής κακοκαιρίας.

Ο Φερνάντο Μαρτίν αγνοείτο από χθες το βράδυ και σύμφωνα με το ινδονησιακό πρακτορείο ειδήσεων βρέθηκε νεκρός μαζί με τα τρία παιδιά του.

Ο Ισπανός προπονητής, οι δύο γιοι και μία κόρη του, που βρίσκονταν σε διακοπές στην Ινδονησία, αγνοούνταν από χθες το βράδυ όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε καθώς τα κύματα έφθαναν τα τρία μέτρα, στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο νησί Λαμπουάν Μπάτζο, έναν δημοφιλή προορισμό διακοπών.

Η μητέρα και μία κόρη της οικογένειας αυτής από την Ισπανία, καθώς και το τετραμελές πλήρωμα και ένας ξεναγός, διασώθηκαν και είναι ασφαλείς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δείτε βίντεο από τη διάσωση

🇪🇸 | Una familia española desaparecida tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia.



Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj este sábado 27 de diciembre de 2025 para localizar a cuatro ciudadanos españoles (una pareja y sus dos hijos menores) que han… pic.twitter.com/dTEFE6eBOn — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) December 27, 2025

Η Βαλένθια εξέδωσε ανακοίνωση για το τραγικό γεγονός.

«Η Βαλένθια είναι βαθιά συντετριμμένη μετά τον θάνατο του Φερνάντο Μαρτίν, προπονητή της ομάδας Γυναικών Β, και τριών από τα παιδιά του σε ένα τραγικό ατύχημα με πλοίο που σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπως επιβεβαιώθηκε από τις τοπικές αρχές. Από την ομάδα, θέλουμε να στείλουμε, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για όλους, την υποστήριξη και τα συλλυπητήριά μας στα μέλη της οικογένειας, τους φίλους και τους συναδέλφους της».

El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.



Desde el Club queremos… pic.twitter.com/fqP1isEXvM — Valencia CF (@valenciacf) December 27, 2025

Και η Real Madrid εξέδωσε ανακοίνωση

Ο σύλλογος της Μαδρίτης δήλωσε συγκλονισμένος από το τραγικό γεγονός και απηύθυνε τα θερμά του συλλυπητήρια στη σύζυγο του εκλιπόντος, Αντρέα, και στην κόρη του, Μαρ, καθώς και σε όλους τους συγγενείς και οικείους της οικογένειας. Παράλληλα, τα συλλυπητήρια επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την «οικογένεια» της Βαλένθια.

Η είδηση έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης και θλίψης στον ισπανικό και διεθνή αθλητισμό, με συλλόγους και φιλάθλους να στέλνουν συλλυπητήρια μηνύματα προς τους οικείους.