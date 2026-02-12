Τετρακόσια παιδιά κάθε χρόνο στην Ελλάδα διαγιγνώσκονται με καρκίνο

Η 15η Φεβρουαρίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και εν όψει της ημέρας αυτής το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων παιδιών με καρκίνο» παρουσίασε τα νεότερα επιστημονικά στοιχεία για την αντιμετώπισης της νόσου στη χώρα μας.

Όπως δημοσιοποίησε το Σωματείο κάθε χρόνο στην χώρα μας διαγιγνώσκονται με καρκίνο τριακόσια με τετρακόσια παιδιά με το 80% αυτών των περιπτώσεων να νοσηλεύεται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Σωματείου από τα παιδιά αυτά που φιλοξενούνται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων τα τρία από τα τέσσερα παιδιά θεραπεύονται πλήρως.

Ταυτόχρονα από το 2010 μέχρι και σήμερα στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» έχουν πραγματοποιηθεί 51.000 νοσηλείες, 221.000 ημερήσιες νοσηλείες, 1655 μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.

Παράλληλα στο Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 25 κυτταρικές θεραπείες εκ των οποίων οι δυο χορηγήθηκαν σε ενήλικες.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από το 2023 στο Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας εφαρμόζεται επιπλέον ένα πρωτοποριακό κλινικό ερευνητικό πρωτόκολλο για τη θεραπεία υποτροπών της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας.

Στο πλαίσιο του κλινικού πρωτοκόλλου, θεραπείες με homemade CAR – T κύτταρα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε πέντε παιδιά και έναν νεαρό ενήλικα με απόλυτη επιτυχία και επίτευξη ίασης.

«Με σεβασμό στον ιερό αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο, το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ στηρίζει αδιάλειπτα το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», με στόχο η Ελλάδα να βρίσκεται στην επιστημονική πρωτοπορία αντιμετώπισης της νόσου» δήλωσε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του Σωματείου Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και πρόσθεσε στην συνέχεια: «Παραμένουμε πιστοί και αφοσιωμένοι στο όραμά μας να γίνονται καλά 4 στα 4 παιδιά που νοσούν από καρκίνο».

Ενώ ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων Μανώλης Παπασάββας υπογράμμισε μεταξύ άλλων «Πρωταρχικό μέλημα μας είναι η νίκη του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Για το σκοπό αυτό ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Με την αδιάλειπτη και πολύτιμη συμβολή του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, έχοντας πάντα οδηγό το όραμα της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα δύναμης, ελπίδας και αισιοδοξίας ότι ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να νικηθεί»