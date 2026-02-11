Οι οικογένειες του Γιώργου και του Γιάννη, που σκοτώθηκαν το 2024 σε διασταύρωση στην Πάτρα, αντέδρασαν έντονα όταν άκουσαν την ποινή «χάδι» που επιβλήθηκε στον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο. Ο 32χρονος σεφ κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια με αναστολή, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.

Δύο χρόνια πέρασαν από το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στους δύο νεαρούς και το οποίο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Πάτρα. Ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε το δυστύχημα, όχι μόνο επέστρεψε σπίτι του μετά την ομόφωνη καταδίκη του, αλλά σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, οι γονείς των δύο αδικοχαμένων νεαρών λένε ότι ζητάει αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του.

Οι γονείς των θυμάτων αντέδρασαν έντονα στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου, την οποία χαρακτήρισαν σκανδαλώδη, καθώς δίνει το ελεύθερο στον κατηγορούμενο να «παίζει» με τον πόνο τους. «Ζητάει 22 χιλιάρικα για το αμάξι που του χάλασαν τα παιδιά που μας σκότωσε. Τα παιδιά, που μας σκότωσε. Ζητάει χρήματα, 22 χιλιάρικα για το αυτοκίνητό του», είπε η μητέρα ενός εκ των δύο παιδιών. «Θέλει να του ζητήσω και συγγνώμη που μου σκότωσε το παιδί μου; Που όπως είπα στην πρόεδρο φώναζε για το αμάξι του την ώρα που ξεψυχούσε ο γιος μου; Και έλεγε “ρε…”, να μην πω τη λέξη, “μου καταστρέψατε το αμάξι;“» συνέχισε η μητέρα.

Η μητέρα του 19χρονου Γιάννη Στεργίου, που σκοτώθηκε, μίλησε σήμερα στην κάμερα της εκπομπής Live News από το σημείο της τραγωδίας, εκεί που ο γιος της και ένας φίλος του ξεψύχησαν χωρίς να κάνουν κάποιο λάθος. Αιτία του δυστυχήματος ήταν το όχημα του νεαρού σεφ, που έστριψε παράνομα στη διασταύρωση, ενώ οι δύο νεαροί δεν είχαν περιθώρια να αποφύγουν τη σύγκρουση. «Είναι τραγικό, είναι δύσκολο να ξέρω ότι εδώ ξεψύχαγε και μάλιστα με φώναζε… με αναζητούσε εκείνη την ώρα. Και είναι τραγικό ότι ένας άνθρωπος την ώρα που το έκανε, φώναζε για το αμάξι του, ότι του κατέστρεψαν το αμάξι του», είπε η μητέρα του νεαρού.



Η δίκη του 32χρονου σεφ ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για τους γονείς των δύο θυμάτων, οι οποίοι περίμεναν την παραδειγματική τιμωρία του οδηγού, που όμως δεν ήρθε ποτέ, όπως ανέφεραν οι ίδιοι. Ένας από τους γονείς είπε: «Δεν υπήρχε, όχι μετάνοια… Δεν υπήρχε τίποτα. Ένας άνθρωπος που επιμένει ότι “εγώ είμαι αθώος και θέλω και 22 χιλιάρικα για το αμάξι μου”. Τι άλλο να πω;». Ο 32χρονος σεφ κρίθηκε ένοχος για το δυστύχημα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή. Αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να γίνει το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Ο κατηγορούμενος οδηγός υποστήριξε στο δικαστήριο ότι πέρασε με πράσινο. Κάτι πάντως που φαίνεται να διαψεύδεται στο βίντεο ντοκουμέντο. Πράσινο, ήταν το φανάρι για τους δύο νεαρούς. Τον 19χρονο Γιάννη που οδηγούσε τη μοιραία μηχανή και τον 18χρονο Γιώργο, που ήταν συνεπιβάτης. «Αφού ήσουν αθώος και πέρασες με πράσινο, έλα να βρεις τον Γιάννη και το άλλο το παιδί, εκεί που τα ‘χουμε θάψει. Πώς σκοτώθηκαν αυτά τα παιδιά;» ξέσπασε ο γονέας.



Το χρονικό του δυστυχήματος



Το σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 22 Φεβρουαρίου 2024, με μηχανή στην Πάτρα να συγκρούεται με αυτοκίνητο. Τα δύο νεαρά άτομα που επέβαιναν στο δίκυκλο σκοτώθηκαν ακαριαία, με τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο, να μην έχουν περιθώρια να τους επαναφέρουν. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει την παράσυρση των παιδιών, από αυτοκίνητο που έστριψε παράνομα και βρέθηκε στο ρεύμα των δύο θυμάτων, που περνούσαν κανονικά με πράσινο. Το περιβάλλον του κατηγορούμενου σεφ, ανέφερε τις πρώτες μέρες, όταν ο 32χρονος ήταν τραυματισμένος, πως τα θύματα έκαναν σούζες με το μηχανάκι τους κι προκάλεσαν το τροχαίο. Κάτι που διαψεύστηκε από το βίντεο ντοκουμέντο, δείτε το εδώ:



Κατά τη διάρκεια της δίκης ο κατηγορούμενος οδηγός αρνήθηκε να παρακολουθήσει αυτές τις εικόνες.

Όπως είπε ένας γονέας: «Είδαμε το βίντεο, δεν γύρισε ποτέ να το κοιτάξει γιατί ήταν μπροστά του, και κοιτούσα για να δω αν θα γυρίσει το βλέμμα του. Δεν γύρισε ποτέ το βλέμμα του. Όλοι κοιτάγαμε τις οθόνες, ξανάέζησα πάλι από την αρχή τον θάνατο του παιδιού μου».

Δείτε το βίντεο με την μαρτυρία της μητέρας ενός εκ των δύο νεαρών: