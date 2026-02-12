Ανυπομονησία κυριαρχεί στους λάτρεις της μεγάλης οθόνης αφού περιμένουν πώς και πώς να βγει στους κινηματογράφους η ταινία «Τελευταία Kλήση» η οποία είναι εμπνευσμένη από την υπόθεση του Σορίν Ματέι. Μια υπόθεση η οποία συγκλόνισε την Ελλάδα των ‘90s.

Το επίσημο τρέιλερ αλλά και η αφίσα της ταινίας «Τελευταία Κλήση» έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

Η ταινία είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Σερίφ Φράνσις ενώ πρόκειται για τη νέα κινηματογραφική παραγωγή της Tanweer. Το σενάριο υπογράφει ο σκηνοθέτης μαζί με την Κατερίνα Μπέη ενώ το cast είναι εντυπωσιακό.

Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης και Ράσμη Τσόπελα.

Η υπόθεση

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο.

Η υπόθεση Ματέι

Η υπόθεση Σορίν Ματέι συγκλόνισε την Ελλάδα το 1998. Το βράδυ της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 1998 ο Σορίν Ματέι εισέβαλε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Νιόβης στα Κάτω Πατήσια και κράτησε όμηρους τους τέσσερις ενοίκους με την απειλή χειροβομβίδας.

Παράλληλα τηλεφώνησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ όπου σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση συνομιλούσε για τέσσερις περίπου ώρες με τον παρουσιαστή ειδήσεων του καναλιού, Νίκο Ευαγγελάτο.

Τελικά το ίδιο βράδυ οι αστυνομικές δυνάμεις, εκτιμώντας πως η χειροβομβίδα ήταν ψεύτικη, εισέβαλαν στο διαμέρισμα. Από την έκρηξη της χειροβομβίδας σκοτώθηκε η κόρη της οικογένειας, Αμαλία Γκινάκη.

Ο τραυματισμένος Σορίν Ματέι βρέθηκε νεκρός τρεις μέρες αργότερα στο κελί του στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού ενώ την αποτυχημένη εισβολή της αστυνομίας ακολούθησε η παραίτηση του τότε αρχηγού της αστυνομίας.

Ποια ηθοποιός θα υποδυθεί την Αμαλία Γκινάκη

Το τρέιλερ της ταινίας που έχει κυκλοφορήσει είναι καθηλωτικό και οι πρώτες εικόνες υπόσχονται στιγμές γεμάτη ένταση, συναίσθημα και αγωνία. Ο Ορφέας Αυγουστίδης έχει αναλάβει το ρόλο του Σορίν Ματέι ενώ το ρόλο του παρουσιαστή ο Γιώργος Μπένος. Ο συγκεκριμένος ρόλος είναι εμπνευσμένος από τον Νίκο Ευαγγελάτο καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές με τον γνωστό δημοσιογράφο.

Μέσα από τα πρώτα πλάνα γίνεται γνωστό και ποια ηθοποιός θα υποδυθεί την Αμαλία Γκινάκη. Πρόκειται για την Καλλιόπη Χάσκα, ένα από τα πλέον συζητήσιμα πρόσωπα των τελευταίων ετών. Την ηθοποιό την γνωρίσαμε μέσα από την σειρά «Μάγισσα» του Ant1, ενώ την περσινή και τη φετινή σεζόν, την απολαμβάνουμε στο Grand Hotel όπου κρατά το ρόλο της Αλίκης Γαζή.

Τώρα, η ηθοποιός έκανε το επόμενο βήμα στην επαγγελματική της καριέρα και θα χαρίσει στους θεατές συγκλονιστικές στιγμές υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σερίφ Φράνσις.