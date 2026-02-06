Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα μίας από τις πολυαναμενόμενες ελληνικές ταινίες της φετινής σεζόν. Η «Τελευταία Κλήση» του Sherif Francis -η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του σκηνοθέτη- που εμπνέεται από την υπόθεση Ματέι που σόκαρε την Ελλάδα πριν 28 χρόνια, έρχεται στους κινηματογράφους στις 19 Μαρτίου και από την πρώτη γερή γεύση που πήραμε από το τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε, οι προσδοκίες μας για το τελικό αποτέλεσμα, έχουν ανέβει κι άλλο.

Εξάλλου, και μόνο το θέμα της «Τελευταίας Κλήσης», είχε από την αρχή κεντρίσει το ενδιαφέρον μας. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για μεταφορά της ίδιας της υπόθεσης Ματέι στη μεγάλη οθόνη, αλλά για μια αποτύπωση των συναισθημάτων του σκηνοθέτη που ένιωσε παρακολουθώντας τότε τα γεγονότα, μέσα από μια ιστορία μυθοπλασίας που συνυπογράφει με την Κατερίνα Μπέη και έχει πολλά κοινά με την αιματοβαμμένη εκείνη ομηρία που εξελίχθηκε σε φιάσκο της αστυνομίας το 1998, κοστίζοντας τη ζωή της 25χρονης Αμαλίας Γκινάκη.

Το τρέιλερ είναι καθηλωτικό και η κλειστοφοβική ατμόσφαιρα που υπάρχει σε αυτό, θα λέγαμε πως αποτυπώνει, τα συναισθήματα και αυτό το «πνίξιμο» που νιώσαμε όλοι οι τηλεθεατές, όταν σοκαρισμένοι παρακολουθούσαμε σε live μετάδοση από το κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ τον Νίκο Ευαγγελάτο επί 4 ώρες να διαπραγματεύεται με τον Σορίν Ματέι που κρατούσε όμηρους στο διαμέρισμα της οδού Νιόβης 4, στα Κάτω Πατήσια, τέσσερα άτομα, ενώ στα χέρια του κρατούσε μια χειροβομβίδα. Και κατόπιν ανήμποροι και αμήχανοι παρακολουθούσαμε σε ζωντανή μετάδοση, πάντα, την τραγική κατάληξη της ομηρίας: η χειροβομβίδα έσκασε, τραυματίζοντας σοβαρά την Αμαλία Γκινάκη, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή ύστερα από 17 ημέρες.

Στο καστ συναντάμε τους: Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο, Δημήτρη Λάλο, Ρένια Λουιζίδου, Νίκο Ψαρρά, Ερρίκο Λίτση, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννη Καράμπαμπα, Βασίλη Ρίσβα, Πολύδωρο Βογιατζή, Θοδωρή Σκυφτούλη, Ράσμη Τσόπελα.

Η υπόθεση της ταινίας

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο.

Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά

Ο Sherif Francis αναφέρει για την ταινία στο σκηνοθετικό σημείωμα: «Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός να παρακολουθώ μαζί με όλη τη χώρα το πραγματικό γεγονός που με ενέπνευσε να γράψω αυτό το σενάριο, ζωντανά στην τηλεόραση. Παρακολουθήσαμε συλλογικά μια συνταρακτική ιστορία που εξελισσόταν σε πραγματικό χρόνο, με τις λεπτομέρειές της να αναδύονται σταδιακά… μέχρι το τραγικό τέλος, το οποίο επίσης μεταδόθηκε ζωντανά. Την ίδια αίσθηση που είχαμε κι εμείς τότε, θέλω να μεταφέρω στο κοινό. Γι’ αυτό και η ιστορία της ταινίας ξεφεύγει αρκετά από τα πραγματικά περιστατικά, μιας και αυτό που πάντα αναρωτιόμαστε είναι “τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά”».

«Αυτό έρχεται να προσθέσει η μυθοπλασία και να προσθέσει σε χαρακτήρες και καταστάσεις, δίνοντας μια νέα πρωτότυπη διάσταση. Η ταινία ξεκινά με το τηλεφώνημα και όχι με κάποιο προηγούμενο γεγονός. Γιατί έτσι το ζήσαμε κι εμείς. Τα “πώς” και τα “γιατί” θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της ταινίας. Η δράση ξετυλίγεται κυρίως σε δύο βασικούς χώρους – τον τηλεοπτικό σταθμό και το διαμέρισμα (εσωτερικά και εξωτερικά). Οι πρωταγωνιστές είναι παγιδευμένοι σε αυτούς τους δύο χώρους. Οι όμηροι και ο Νικολάι είναι παγιδευμένοι στο διαμέρισμα, ο Αντώνης στη θέση του παρουσιαστή, και ο ταξίαρχος Οικονόμου, ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, έξω από την πολυκατοικία όπου λαμβάνει χώρα η ομηρία», προσθέτει.

Και συνεχίζει: «Τα συναισθήματα των χαρακτήρων ξεκινούν με σχετική ηρεμία, αλλά καθώς συνειδητοποιούν ότι ο χρόνος λιγοστεύει, η ένταση αυξάνεται. Ουσιαστικά, καθώς η ιστορία εξελίσσεται, περνούν από τα πέντε στάδια του πένθους χωρίς να το συνειδητοποιούν. Κάθε ατάκα, έκφραση ή κίνηση θα αντικατοπτρίζει το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι ήρωες σε κάθε σκηνή. Οι ηθοποιοί θα είναι στο επίκεντρο, καθώς η ταινία βασίζεται κυρίως στην υποκριτική τους. Θα μπορούσα να περιγράψω την ταινία ως ένα αστυνομικό θρίλερ το οποίο εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο και στο οποίο παρακολουθούμε τις ταυτόχρονες ιστορίες των πρωταγωνιστών που, αν και δεν βρίσκονται ποτέ στο ίδιο δωμάτιο, προσπαθούν να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Αυτή η προσέγγιση είναι που καθορίζει τον ρυθμό της ταινίας ο οποίος μοιάζει με αυτόν του παλμού της καρδιάς… Καθώς ο χρόνος τελειώνει, οι καρδιακοί παλμοί επιταχύνονται μέχρι την έκρηξη της χειροβομβίδας, οπότε και σταματάνε. Θα ήθελα να μεταφέρω αυτή την αίσθηση στο κοινό από την αρχή έως το τέλος της ταινίας».

«Στόχος μου είναι η ταινία αυτή να τραβήξει την προσοχή του θεατή από την αρχή, να μην τον αφήσει να πάρει ανάσα και ταυτόχρονα να τον κάνει να ανυπομονεί για το πώς θα εξελιχθεί η ιστορία, ακόμα κι αν γνωρίζει το πραγματικό γεγονός. Από την πρώτη κιόλας σκηνή, βουτάμε στην πλοκή και καθώς η ιστορία προχωρά, λαμβάνουμε πληροφορίες που εντείνουν την αγωνία, ενώ όλο και περισσότερα πράγματα διακυβεύονται», συμπληρώνει ο Sherif Francis.

Credits

Παίζουν: Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα

Σκηνοθεσία: Sherif Francis

Σενάριο: Sherif Francis & Κατερίνα Μπέη

Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης

Μουσική: KotiK

Διανομή: Tanweer Alliances

Από 19 Μαρτίου στους κινηματογράφους από την Tanweer