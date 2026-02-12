Ορατός είναι ο κίνδυνος για ένα νέο μερικό shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, καθώς οι διαπραγματεύσεις στο Κογκρέσο για τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν «κολλήσει» πάνω στον ρόλο της ICE και στους περιορισμούς που ζητούν οι Δημοκρατικοί για τη δράση των ομοσπονδιακών μεταναστευτικών πρακτόρων.

Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας λήγει το Σάββατο και, εάν δεν υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τους νομοθέτες, μεγάλες υπηρεσίες θα αναγκαστούν να κλείσουν, σε ένα τρίτο shutdown σε διάστημα μόλις τριών μηνών. Οι Δημοκρατικοί έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θα ψηφίσουν καμία νομοθεσία που δεν «φρενάρει» την ICE, μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι σε επιχείρηση ομοσπονδιακών μεταναστευτικών πρακτόρων στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

Πολιτικό μπρα ντε φερ για ICE και shutdown

Το Δημοκρατικό στρατόπεδο έχει καταθέσει μια εκτεταμένη λίστα απαιτήσεων, από αυστηρότερους κανόνες για εντάλματα μέχρι απαγόρευση της χρήσης μασκών από πράκτορες, υποχρεωτική ταυτοποίηση και κάμερες σώματος, καθώς και απαγόρευση επιχειρήσεων κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία, εκκλησίες, δικαστήρια, εκλογικά κέντρα και παιδικούς σταθμούς. Παράλληλα, ζητείται να κατοχυρωθεί ρητά ότι Πολιτείες και τοπικές αρχές θα μπορούν να ερευνούν και να διώκουν ποινικά πράκτορες για πιθανή υπέρμετρη χρήση βίας ή άλλα αδικήματα.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, προειδοποίησε πως χωρίς σαφείς ρυθμίσεις που θα «δαμάζουν» την ICE δεν πρόκειται να δοθούν ψήφοι του κόμματός του, ενώ ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, μιλά για ανάγκη «δραματικών αλλαγών» στη δομή και λειτουργία της υπηρεσίας. Από την άλλη πλευρά, οι Ρεπουμπλικανοί καταγγέλλουν ότι οι όροι των Δημοκρατικών θα «δέσουν τα χέρια» των πρακτόρων και αναμένεται να απαιτήσουν πρόσθετες εγγυήσεις προστασίας για τα στελέχη της ICE, αλλά και αυστηρότερες ρυθμίσεις κατά των λεγόμενων «πόλεων-καταφυγίων» που περιορίζουν τη συνεργασία με τις ομοσπονδιακές μεταναστευτικές αρχές.

ICE, TSA και ο φόβος ενός νέου παρατεταμένου shutdown

Παρότι ένα ενδεχόμενο shutdown του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δεν θα σταματούσε τη λειτουργία της ICE και της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας, καθώς έχουν ήδη εξασφαλισμένη πρόσθετη χρηματοδότηση από πέρυσι, η «λυπητερή» θα πέσει σε άλλες κρίσιμες υπηρεσίες. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA), η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA), η Ακτοφυλακή και άλλοι οργανισμοί του υπουργείου θα επηρεαστούν άμεσα, με περίπου 13% του ομοσπονδιακού πολιτικού προσωπικού να αναγκάζεται να εργάζεται χωρίς μισθό, σε μια ακόμη επίπονη δοκιμασία για τη δημόσια διοίκηση.

Ρεπουμπλικανοί όπως ο πρόεδρος της υποεπιτροπής πιστώσεων για την Εσωτερική Ασφάλεια, Μαρκ ΑμοΝτέι, προειδοποιούν ότι οι εργαζόμενοι της TSA θα κληθούν ξανά να κρατήσουν ασφαλείς τους ουρανούς χωρίς μισθό, ενώ η Ακτοφυλακή και το Ταμείο Αντιμετώπισης Καταστροφών θα δεχθούν ισχυρό πλήγμα, μόλις λίγες εβδομάδες μετά από σφοδρές χιονοθύελλες που έπληξαν μεγάλο μέρος της χώρας. Την ίδια ώρα, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης στη Γερουσία, Τζον Τιουν, προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμβιβασμού, ζητώντας από τους Δημοκρατικούς να συμφωνήσουν τουλάχιστον σε μια βραχυπρόθεσμη παράταση της χρηματοδότησης για να αποφευχθεί το άμεσο shutdown, χωρίς όμως να είναι σαφές εάν υπάρχει πολιτικός χώρος για μια τέτοια λύση.

ICE, Λευκός Οίκος και το ρίσκο ενός τρίτου γύρου

Ο Λευκός Οίκος έχει στείλει λεπτομερές πακέτο προτάσεων στους Δημοκρατικούς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένος να δεχθεί ορισμένους από τους περιορισμούς που ζητούν στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης για την ICE, αλλά μέχρι στιγμής το χάσμα με τους Ρεπουμπλικανούς παραμένει μεγάλο. Η ψήφος-κλειδί πολλών μετριοπαθών γερουσιαστών θεωρείται αβέβαιη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Δημοκρατική Κάθριν Κορτέζ Μάστο, η οποία πέρσι είχε στηρίξει ρεπουμπλικανικό νομοσχέδιο χρηματοδότησης αλλά τώρα δηλώνει ότι δεν θα το επαναλάβει χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των μεταναστευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τη Washington Post.

Εάν οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ θα βρεθούν αντιμέτωπες με το τρίτο πλήρες ή μερικό shutdown σε τρεις μήνες, μετά την 43ήμερη αντιπαράθεση για τις επιδοτήσεις του Obamacare το φθινόπωρο και το πρόσφατο, πολυήμερο κλείσιμο μεγάλου μέρους της κυβέρνησης. Το πολιτικό κόστος από μια νέα παράλυση, με φόντο την όξυνση της αντιπαράθεσης για την ICE και την αστυνομία συνόρων, απειλεί να μετατρέψει τη σύγκρουση για το μεταναστευτικό σε κεντρικό μέτωπο στην Ουάσινγκτον τους επόμενους μήνες.