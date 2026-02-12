Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey και άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό με αυτογκόλ του Ζοάν Γκαρθία, ο οποίος έκανε μεγάλη γκάφα.

Οι Μαδριλένοι μπήκαν στο παιχνίδι αποφασισμένοι να πιέσουν από νωρίς με στόχο το γκολ και τελικά κατάφεραν να προηγηθούν με ένα απίθανο αυτογκόλ του τερματοφύλακα των Καταλανών.

Συγκεκριμένα, στο 6ο λεπτό ο Έρικ Γκαρθία γύρισε τη μπάλα στον Ζοάν Γκαρθία, αυτός όμως έχασε το κοντρόλ και στη συνέχεια έτρεχε για να σώσει ό,τι σώζεται, χωρίς όμως να τα καταφέρει.