Με τον Βεζένκοβ να βάζει 17 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και 23 συνολικά, πετυχαίνοντας και ένα τρελό τρίποντο με το οποίο έκρινε το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός νίκησε με 93-87 τον Ερυθρό Αστέρα, παραμένει στη 2η θέση της Euroleague και ελπίζει ακόμη και για την 1η.

Το παιχνίδι δεν άρχισε καλά για τους «ερυθρόλευκους» καθώς ήταν πίσω με 2-8 στο 3΄, με σερί 8-0 όμως προσπέρασαν με 10-8 και με τον Ντόρσεϊ να δίνει συνεχώς λύσεις στην επίθεση έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +4 (24-20).

Στη δεύτερη, ανέλαβε ο Φουρνιέ, ο οποίος με διαδοχικά τρίποντα έστειλε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο +14 (40-26), οι Σέρβοι όμως κατάφεραν να αντιδράσουν, έπαιρναν επιθετικά ριμπάουντ και εκμεταλλευόμενοι και κάποια λάθη των γηπεδούχων μείωσαν σε 49-45.

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου η διαφορά μειώθηκε κι άλλο (49-47), οι Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ όμως πήραν πρωτοβουλίες για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στο 25′ ήταν στο +10 (68-58). Ο Ερυθρός Αστέρας, όμως, κατάφερε να πλησιάσει ξανά και οι δύο ομάδες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ 72-68.

Εκεί, ο Βεζένκοβ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής: Εκπληκτικό κάρφωμα για το 79-70 στο 23′, απίθανο τρίποντο για το 88-81 στο 39′ και τελικά η νίκη ήρθε με 92-86 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος παραμένει στη 2η θέση της βαθμολογίας και έκανε ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας στα play off.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 49-45, 72-68, 92-86