Το ερωτικό σημείωμα μιας νεαρής γυναίκας προς έναν «χαριτωμένο άντρα» σε πτήση έγινε viral στα social media, προκαλώντας συζητήσεις γύρω από τα λεγόμενα airport crushes και τη σύγχρονη ανάγκη για αυθόρμητη, αυθεντική σύνδεση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η 23χρονη Ιζαμπέλα Ντούριτς από τη Μελβούρνη αποκάλυψε ότι όλα ξεκίνησαν ως πρόκληση από τις φίλες της, ωστόσο παραδέχτηκε πως ενδιαφερόταν πραγματικά για τον νεαρό άντρα. Όπως δήλωσε στο news.com.au, ένας φίλος της είπε: «Βρήκα το airport crush σου», δείχνοντάς της τον άντρα που καθόταν πίσω τους στο αεροπλάνο. Η ίδια έστειλε μήνυμα στις φίλες της στο Snapchat λέγοντας «φαντάσου να του στείλω σημείωμα» και εκείνες την προκάλεσαν να το κάνει.

Σε βίντεο που συγκέντρωσε 1,3 εκατομμύρια προβολές, η Ντούριτς δείχνει το σημείωμα που έγραψε, στο οποίο αναγραφόταν «Hey, πρόσθεσε τον αριθμό μου», μαζί με το Instagram και το Snapchat της. Υπέγραψε με το όνομά της και πρόσθεσε σε παρένθεση τη λέξη «ξανθιά» για να την αναγνωρίσει. Μία από τις φίλες της τσαλάκωσε το σημείωμα και το πέταξε προς τον νεαρό, ο οποίος φορούσε λευκό καπέλο και καθόταν δίπλα στο παράθυρο. Το σημείωμα χτύπησε στο παράθυρο και έπεσε κοντά του, όμως εκείνος νόμισε πως δεν ήταν για τον ίδιο και δεν το διάβασε.

Η Ιζαμπέλα περιέγραψε τη στιγμή ως ιδιαίτερα αμήχανη, γράφοντας στη λεζάντα ότι ένιωσε έντονη «δευτερογενή ντροπή». Όταν η πρώτη προσπάθεια απέτυχε, οι τρεις φίλες του έδειξαν μήνυμα στο κινητό που έγραφε «ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» με έντονα κίτρινα γράμματα. Τελικά, ο νεαρός επικοινώνησε μαζί της με μήνυμα: «Γεια Isabella, είμαι ο Lachie, ο τύπος που μου πέταξες το σημείωμα haha, πώς είσαι; Δεν είχα ίντερνετ στο αεροπλάνο για να σε προσθέσω».

Η ανταλλαγή μηνυμάτων κράτησε για λίγες ημέρες, με συζητήσεις για δουλειά και σπουδές, χωρίς όμως να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο. Η ίδια αποκάλυψε ότι πλέον βλέπει κάποιον άλλο, τονίζοντας πως «όλα γίνονται για κάποιο λόγο».

Το βίντεο προκάλεσε έντονη συζήτηση στα σχόλια, με τη Virgin Australia να γράφει «είμαστε στην άκρη του καθίσματός μας». Η επικεφαλής μάρκετινγκ της εταιρείας, Λίμπι Μινόουγκ, ανέφερε ότι συχνά ακούν ιστορίες αγάπης σε πτήσεις, υποστηρίζοντας ότι «η αγάπη είναι στον αέρα».

Ο κλινικός ψυχολόγος Σαν Μπέικερ Σορέκλι σημείωσε ότι υπάρχει στροφή μακριά από τις εφαρμογές γνωριμιών, ενώ η coach σχέσεων Νικόλ Κολαντόνι εξήγησε πως τα αεροδρόμια λειτουργούν ως «μεταβατικοί χώροι», όπου οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες, κάτι που εξηγεί γιατί τέτοιες στιγμές γίνονται τόσο δημοφιλείς.