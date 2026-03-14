Το ΟΦΗ – Ολυμπιακός για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (14/3).

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από το 0-0 με τον ΠΑΟΚ, αποτέλεσμα που είχε ως συνέπεια να βρίσκονται στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, οπότε η νίκη στο Ηράκλειο αποτελεί μονόδρομο για να μη χάσουν έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Όσο για τον ΟΦΗ, βρίσκεται στην 6η θέση και θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να πετύχει τον στόχο του που είναι να τερματίσει στην πρώτη 8άδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόβεντρι – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Μπιλμπάο La Liga

15:00 Action 24 Ηρακλής – Νίκη Βόλου Super League 2

15:30 ΕΡΤ Sports 4 Ελλάδα-Β. Μακεδονία Προκριματικά Ευρωμπάσκετ 2027

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Περιστέρι GBL

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Αταλάντα Serie A

16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Ντόρτμουντ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Ολυμπιακός Super League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέστερ – ΚΠΡ EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε La Liga

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Λέτσε Serie A

19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Έβερτον Premier League

19:30 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Άρης Super League

19:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Κολωνία Bundesliga

19:30 Novasports 2HD Τσέλσι – Νιούκαστλ Premier League

19:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Βαλένθια La Liga

19:45 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Ναϊμέγκεν Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καλίγ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τενερίφη – Βαλένθια ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βενέτσια – Ούντινε Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Φατέχ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:30 Novasports 4HD Χέρτα Βερολίνου – Μπόχουμ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κιλμάρνοκ – Χαρτς Scottish Premiership

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αρούκα – Μπενφίκα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Τένις