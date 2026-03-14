Το ΟΦΗ – Ολυμπιακός για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (14/3).
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από το 0-0 με τον ΠΑΟΚ, αποτέλεσμα που είχε ως συνέπεια να βρίσκονται στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, οπότε η νίκη στο Ηράκλειο αποτελεί μονόδρομο για να μη χάσουν έδαφος στη μάχη του τίτλου.
Όσο για τον ΟΦΗ, βρίσκεται στην 6η θέση και θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να πετύχει τον στόχο του που είναι να τερματίσει στην πρώτη 8άδα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόβεντρι – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Μπιλμπάο La Liga
15:00 Action 24 Ηρακλής – Νίκη Βόλου Super League 2
15:30 ΕΡΤ Sports 4 Ελλάδα-Β. Μακεδονία Προκριματικά Ευρωμπάσκετ 2027
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Περιστέρι GBL
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Αταλάντα Serie A
16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Ντόρτμουντ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Ολυμπιακός Super League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέστερ – ΚΠΡ EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε La Liga
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Λέτσε Serie A
19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Έβερτον Premier League
19:30 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Άρης Super League
19:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Κολωνία Bundesliga
19:30 Novasports 2HD Τσέλσι – Νιούκαστλ Premier League
19:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Βαλένθια La Liga
19:45 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Ναϊμέγκεν Eredivisie
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Aktor Super League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καλίγ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τενερίφη – Βαλένθια ACB Liga Endesa
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βενέτσια – Ούντινε Lega Basket Serie A
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Φατέχ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
21:30 Novasports 4HD Χέρτα Βερολίνου – Μπόχουμ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κιλμάρνοκ – Χαρτς Scottish Premiership
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αρούκα – Μπενφίκα Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Τένις