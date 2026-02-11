Μια νοσηλεύτρια Μονάδας Εντατικής Θεραπείας προκάλεσε έντονη συγκίνηση και προβληματισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας, όπως υποστηρίζει, όσα της λένε οι ασθενείς λίγο πριν πεθάνουν. Η μαρτυρία της, που δημοσιεύτηκε σε βίντεο και έγινε γρήγορα viral, έχει ανοίξει συζήτηση γύρω από την πνευματική διάσταση του θανάτου και της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η χρήστρια με το όνομα Κίρστι Ρομπ, η οποία δηλώνει ότι εργάζεται ως νοσηλεύτρια σε ΜΕΘ εδώ και τέσσερα χρόνια, ανέφερε ότι «κάθε ένας άνθρωπος που πεθαίνει λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα». Όπως περιέγραψε στο βίντεο που ανέβασε στην TikTok, οι ασθενείς της λένε: «Μπορείτε, σας παρακαλώ, να πείτε στην οικογένειά μου ότι τους αγαπώ; Δεν αισθάνομαι καλά. Ξέρω ότι θα πεθάνω».

H Κίρστι Ρομπ

Σύμφωνα με την ίδια, οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν ότι πλησιάζει το τέλος τους εξαιτίας μιας πνευματικής μετατόπισης που, όπως είπε, «κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει». Τόνισε ότι τα ζωτικά σημεία ενός ασθενούς μπορεί να είναι σταθερά και η κλινική του εικόνα να μην έχει αλλάξει, χωρίς να υπάρχει κάτι που να υποδηλώνει άμεσο κίνδυνο ή να «φωνάζει» ότι αυτό είναι που θα τους σκοτώσει. Παρ’ όλα αυτά, όπως υποστήριξε, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αρχικό αίτιο εισαγωγής στο νοσοκομείο, οι ασθενείς αυτοί τελικά πεθαίνουν.

Η Κίρστι Ρομπ ανέφερε ότι δεν έχει σημασία ποια φαρμακευτική αγωγή χορηγείται, ποιες προφυλάξεις λαμβάνονται ή ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται. «Τη στιγμή που συμβαίνει αυτή η εσωτερική αλλαγή, όπου το πνεύμα “φωνάζει” και λέει στον άνθρωπο “έχεις μία ακόμη ευκαιρία, αυτή είναι η τελευταία σου”, τότε πάντα πεθαίνουν», δήλωσε, ξεσπώντας σε κλάματα κατά τη διάρκεια του βίντεο.

@kirstierobbb those who are meant to see this will see it. ♬ original sound – kirstierobbb

Στη συνέχεια, απηύθυνε προειδοποίηση στους ακολούθους της, καλώντας τους να σταματήσουν να «παίζουν» με τη ζωή τους και να εστιάσουν στο βαθύτερο νόημά της. Όπως είπε, «έχουμε μπλεχτεί όλοι μέσα σε όλη αυτή την ανοησία… και το καταλαβαίνω, γιατί με απορροφά κι εμένα κάποιες φορές». Τόνισε ότι η ζωή «δεν προορίζεται να είναι ένα ατελείωτο κυνήγι πραγμάτων», αλλά «να βιώνεται, να εκτιμάται και να εξερευνάται», προσθέτοντας πως «το πνεύμα σου ξέρει ότι είσαι συνδεδεμένος με κάτι βαθύτερο από αυτό που μας λένε».

Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από άλλους χρήστες της πλατφόρμας, με αρκετούς να δηλώνουν ότι έχουν ζήσει παρόμοιες εμπειρίες. «Ως πρώην νοσηλεύτρια σε μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας, έχει δίκιο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε ότι «η πνευματικότητα στην υγειονομική περίθαλψη δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε».