Ο Ισαάκ Χέρτσογκ, πρόεδρος του Ισραήλ, ξεκαθάρισε χθες Πέμπτη ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για το αίτημα χάριτος που υπέβαλε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μόλις λίγες ώρες μετά τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι «θα έπρεπε να ντρέπεται» για τη μη αποδοχή του αιτήματος.

«Σε αντίθεση με την εντύπωση που δημιουργούν τα σχόλια του προέδρου Τραμπ, ο πρόεδρος Χέρτσογκ δεν έχει αποφασίσει ακόμη για αυτό το θέμα», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του ισραηλινού προέδρου. «Το αίτημα του πρωθυπουργού εξετάζεται επί του παρόντος από το υπουργείο Δικαιοσύνης για νομική γνωμοδότηση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», αναφέρει.

Υπογραμμίζεται πως «αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο πρόεδρος Χέρτσογκ θα εξετάσει το αίτημα» με μοναδικό γνώμονα «το συμφέρον του Κράτους του Ισραήλ» και «χωρίς να επηρεαστεί από εξωτερικές ή εσωτερικές πιέσεις οποιασδήποτε μορφής».

Ο Τραμπ επανέλαβε χθες Πέμπτη πως θεωρεί ότι πρέπει να απονεμηθεί χάρη στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για διαφθορά, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος του Ισραήλ θα «έπρεπε να ντρέπεται» που δεν το έχει κάνει.