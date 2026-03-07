Νέο πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο για τη Μονακό, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα και θα μείνει εκτός δράσης από 6-8 εβδομάδες μέχρι και τέσσερις μήνες.

Η φετινή σεζόν δεν εξελίσσεται καθόλου καλά για τη γαλλική ομάδα καθώς υπάρχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και τα τελευταία 24ωρα κυκλοφόρησε και το σενάριο της παραίτησης του Βασίλη Σπανούλη.

Η Μονακό χάνει συνεχώς θέσεις στη Euroleague και τώρα τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα καθώς ο Μίροτιτς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού και ενδέχεται να μην καταφέρει να αγωνιστεί ξανά τη φετινή σεζόν.

Ο 35χρονος φόργουορντ, ο οποίος έχει κατά μέσο όρο 10,9 πόντους και 4,5 ριμπάουντ στη φετινή Euroleague, ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα και θα μείνει εκτός δράσης από 6-8 εβδομάδες μέχρι τέσσερις μήνες.

Ο Μίροτιτς θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με ξεκούραση, υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να μπει στο χειρουργείο.