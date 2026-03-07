Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους.

Συγκεκριμένα:

46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά έχουν γίνει οι εξής επαναπατρισμοί Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους από τις 3 Μαρτίου.

3-4 ΜΑΡΤΙΟΥ

162 επαναπατρισμοί

93 από Ομάν, Aegean Airlines

42 από Βηθλεέμ οδικώς προς Αίγυπτο

27 από ΗΑΕ αεροπορικώς προς Κων/πολη και οδικώς προς Θεσ/νίκη

5 ΜΑΡΤΙΟΥ

315 επαναπατρισμοί

91 από Άμπου Ντάμπι, C-130 Π.Α.

101 από Ντουμπάι, Aegean Airlines

113 από Σάρτζα, Air Arabia

10 οδικώς από Ιερουσαλήμ προς Αίγυπτο

6 ΜΑΡΤΙΟΥ

277 επαναπατρισμοί

46 από Ομάν, Aegean Airlines

89 από Ομάν, SKY express

142 από Σάρτζα, δύο πτήσεις Air Arabia