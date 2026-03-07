Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους.
Συγκεκριμένα:
46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.
89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.
Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.
Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Αναλυτικά έχουν γίνει οι εξής επαναπατρισμοί Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους από τις 3 Μαρτίου.
3-4 ΜΑΡΤΙΟΥ
162 επαναπατρισμοί
93 από Ομάν, Aegean Airlines
42 από Βηθλεέμ οδικώς προς Αίγυπτο
27 από ΗΑΕ αεροπορικώς προς Κων/πολη και οδικώς προς Θεσ/νίκη
5 ΜΑΡΤΙΟΥ
315 επαναπατρισμοί
91 από Άμπου Ντάμπι, C-130 Π.Α.
101 από Ντουμπάι, Aegean Airlines
113 από Σάρτζα, Air Arabia
10 οδικώς από Ιερουσαλήμ προς Αίγυπτο
6 ΜΑΡΤΙΟΥ
277 επαναπατρισμοί
46 από Ομάν, Aegean Airlines
89 από Ομάν, SKY express
142 από Σάρτζα, δύο πτήσεις Air Arabia