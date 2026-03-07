Στις 27 Φεβρουαρίου, εν πτήσει προς το Τέξας και λίγη ώρα πριν το Air Force One προσγειωθεί στο Κόρπους Κρίστι, ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε μία από τις πιο καθοριστικές αποφάσεις της δεύτερης θητείας του: έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν.

Το προεδρικό αεροσκάφος μετέφερε μαζί του όχι μόνο συμβούλους και Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς, όπως οι γερουσιαστές Τζον Κόρνιν και Τεντ Κρουζ, αλλά και τον ηθοποιό Ντένις Κουέιντ, σε μια συμβολική –και σχεδόν θεατρική– στιγμή που ανέδειξε την αλλαγή πορείας του προέδρου.

Παρότι ο Τραμπ είχε οικοδομήσει σημαντικό μέρος της πολιτικής του δύναμης πάνω στην αντίθεση στους «αιώνιους πολέμους» των Ηνωμένων Πολιτειών, η απόφασή του να εξαπολύσει την «Επιχείρηση Επική Οργή» σηματοδότησε μία εντυπωσιακή μετατόπιση: από πρόεδρος της ειρήνης, σε ηγέτη μίας από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Μέση Ανατολή.

Operation Epic Fury involves the largest regional concentration of American military firepower in a generation. pic.twitter.com/YB8HRsBS3n — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Από την αντιπολεμική ρητορική στην κλιμάκωση

Η στροφή του Τραμπ δεν προέκυψε από το πουθενά. Αν και κατακεραύνωνε τις χερσαίες επιχειρήσεις με μεγάλο κόστος για αμερικανικές ζωές, δεν έδειχνε την ίδια επιφύλαξη απέναντι στη χρήση αεροπορικής ισχύος. Το 2020 είχε διατάξει τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, ενώ τον Ιούνιο του 2025 ενέκρινε την «Επιχείρηση Σφυρί του Μεσονυκτίου», με αεροπορικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η αυτοπεποίθησή του ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την εντυπωσιακή επιχείρηση απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, στις 3 Ιανουαρίου. Η μυστική αποστολή ολοκληρώθηκε χωρίς απώλειες, παρά έναν σοβαρό τραυματισμό πιλότου που κινδύνευσε να την ανατρέψει. Η επιτυχία της όμως κυριάρχησε στα μέσα ενημέρωσης και ενίσχυσε το αίσθημα στρατιωτικής παντοδυναμίας στον Λευκό Οίκο.

"100 Hours" of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/XW5ZnRAJJL — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Ο δρόμος προς τη σύγκρουση με το Ιράν

Εν τω μεταξύ, το Ιράν συγκλονιζόταν από μαζικές διαδηλώσεις για την οικονομική κρίση, με αναλυτές της CIA και της Μοσάντ να εκτιμούν ότι το καθεστώς ήταν πιο ευάλωτο από ποτέ. Περιφερειακοί σύμμαχοι, όπως ο Σαουδάραβας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, φέρονται να ενθάρρυναν τον Τραμπ να κινηθεί στρατιωτικά.

Κομβικό ρόλο έπαιξε και η επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον στις 11 Φεβρουαρίου, όπου φέρεται να οριστικοποιήθηκε ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είχε γίνει πλέον ο επιδιωκόμενος στόχος.

Οι ΗΠΑ συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή από το 2003, ενώ το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford κατέφθασε στα ανοιχτά. Παράλληλα, οι μυστικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη –με συμμετοχή των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ– δεν οδήγησαν σε συμφωνία, καθώς η ιρανική πρόταση για παράδοση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου κρίθηκε ανεπαρκής από την Ουάσιγκτον.

Operation Epic Fury: The first 7 days pic.twitter.com/B2tOjVfSNW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

Η έναρξη της «Επιχείρησης Επική Οργή»

Το απόγευμα της 27ης Φεβρουαρίου, λίγο πριν την προσγείωση στο Τέξας, ο Τραμπ έδωσε την τελική εντολή: «Η Επιχείρηση Επική Οργή εγκρίνεται. Καμία ακύρωση. Καλή τύχη.» Λίγες ώρες αργότερα, οι πρώτες επιθέσεις ξεκίνησαν:

Ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν το συγκρότημα του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώνοντάς τον μαζί με ανώτατους αξιωματούχους.

Πάνω από 100 αμερικανικά αεροσκάφη συμμετείχαν σε συντονισμένα πλήγματα.

Εκτοξεύθηκαν πύραυλοι Tomahawk από αμερικανικές ναυτικές μονάδες.

Ο Τραμπ παρουσίασε την επιχείρηση ως «μοναδική ευκαιρία» για τον ιρανικό λαό να ανατρέψει το καθεστώς, μια δήλωση που η κυβέρνησή του προσπάθησε αργότερα να μετριάσει. Ο ίδιος όμως συνέχισε να υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «σχεδόν απεριόριστο οπλοστάσιο», δικαιολογώντας τη στρατηγική της μακρόσυρτης σύγκρουσης.

Από την υπόσχεση ειρήνης σε μια νέα εποχή πολεμικής ισχύος

Η μετάβαση του Τραμπ από ένθερμο επικριτή των πολέμων σε αρχιτέκτονα μιας μεγάλης στρατιωτικής εκστρατείας μοιάζει, εκ των υστέρων, πολύ ταχύτερη και ομαλότερη απ’ όσο φαινόταν. Η ρητορική του άλλαξε, οι συμμαχίες μετατοπίστηκαν και οι γεωπολιτικές συνθήκες δημιούργησαν μια δυναμική που δύσκολα μπορούσε να ανακοπεί.

Έτσι, ο «πρόεδρος της ειρήνης» βρέθηκε στο επίκεντρο ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή—ενός πολέμου που αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο τη δική του προεδρία, αλλά και την πορεία της περιοχής για τα επόμενα χρόνια.