Μια φωτογραφία από την κούνια της κόρης της δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς το παιδί της συμπλήρωσε σήμερα δύο μήνες ζωής.

Η παρουσιάστρια, η οποία επιλέγει να μην εκθέτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της μικρής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στην οικογενειακή αυτή επέτειο και κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της εκπομπής, εκφράζοντας την πρόθεσή της να προχωρήσει σε μια προγραμματισμένη λήψη αμέσως μετά το τέλος της εργασίας της.

«Σήμερα η κόρη μου γίνεται δύο μηνών. Ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι μετά γιατί έχω πάρει αυτές τις καρτούλες για τη φωτογράφηση που κάνουν κάθε μήνα, της έχω κάνει και ανά εβδομάδα. Να της βάλω ωραίο ρουχαλάκι να της κάνω ανάλογα….», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου σχετικά με τη νέα της καθημερινότητα.