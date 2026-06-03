Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ξανά η Μέγκαν Μαρκλ μετά την αποκάλυψη ότι απέστειλε ένα πολυτελές πακέτο προϊόντων αξίας 300 δολαρίων από την εταιρεία της, As Ever, σε έναν φανατικό υποστηρικτή της, ο οποίος αναρτά συστηματικά προσβλητικά σχόλια και memes για την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Ο συγκεκριμένος χρήστης, που δραστηριοποιείται στην πλατφόρμα X με το ψευδώνυμο “The Notorious JTB”, ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο ανοίγει το δώρο, εμφανίζοντας μάλιστα μια χειρόγραφη επιστολή με το επίσημο βασιλικό μονόγραμμα της Δούκισσας, το γράμμα Μ κάτω από το στέμμα του Οίκου των Ουίνδσορ.

«Αγαπητέ JT, ευχαριστώ για τις ευχές για την επέτειο! Μερικά κεράσματα για να απολαύσεις. Όπως πάντα, Μεγκ», έγραφε η κάρτα της 44χρονης συζύγου του πρίγκιπα Χάρι.

Η επίθεση στην Κέιτ Μίντλετον και τα πανάκριβα κεριά

Ο λογαριασμός που έλαβε την επιβράβευση από τη Μέγκαν Μαρκλ έχει ξοδέψει, σύμφωνα με την Daily Mail, εκατοντάδες δολάρια για να αγοράσει κρασιά και αντικείμενα του brand As Ever, όπως τη συλλογή Signature Scent αξίας 256 δολαρίων με κεριά εμπνευσμένα από τον γάμο του ζεύγους Σάσεξ. Ταυτόχρονα, όμως, ο ίδιος χρήστης υποστηρίζει δημιουργούς που επιτίθενται στο Παλάτι, ενώ πρόσφατα σχολίασε αρνητικά την επίσημη επίσκεψη της Πριγκίπισσας της Ουαλίας στην Ιταλία.

The Duchess sent me a gift.



I am not exaggerating when I say this was nowhere on my 2026 bingo card. Completely stunned. Completely grateful.



Thank you, Meghan. 🩷 pic.twitter.com/TdDu9wCs6s — The Notorious JTB (@then0toriousjtb) June 2, 2026

Συγκεκριμένα, αναπαρήγαγε αναρτήσεις που χαρακτήριζαν «μέτρια» την Κέιτ επειδή μαγείρεψε ζυμαρικά σε παιδικό σταθμό, συγκρίνοντάς την υποτιμητικά με τη Μέγκαν που έχει μιλήσει στον ΠΟΥ, αλλά και με άλλες γαλαζοαίματες της Ευρώπης, όπως τη βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας και την πριγκίπισσα Αμαλία της Ολλανδίας, που έχουν βρεθεί στα Ηνωμένα Έθνη.

Επιπλέον, ο ίδιος λογαριασμός έχει χρησιμοποιήσει παραποιημένα memes της πριγκίπισσας Νταϊάνα για να ειρωνευτεί τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, προκαλώντας τις αντιδράσεις άλλων χρηστών.

Το δέμα που έφτασε στα χέρια του περιείχε ένα αντίτυπο του περιοδικού Harper’s Bazaar με εξώφυλλο τη Δούκισσα, μια συσκευασία σπίρτων περιορισμένης έκδοσης, πέταλα λουλουδιών, μέλι με κηρήθρα, δερμάτινο σελιδοδείκτη και αρωματικά κεριά.

«Η Δούκισσα μου έστειλε ένα δώρο. Δεν υπερβάλλω όταν λέω ότι δεν υπήρχε καθόλου στο bingo του 2026 μου. Εντελώς άφωνος. Εντελώς ευγνώμων. Ευχαριστώ, Μέγκαν», έγραψε ο θαυμαστής στη λεζάντα.

Ο χρήστης μετά την ανακάλυψη του θέματος από τα βρετανικά Μέσα ενημέρωσης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «(Η Μέγκαν) Θα στέλνει καλάθια δώρων σε όποιους υποστηρικτές της As Ever επιλέγει εκείνη. Ο The Notorious JTB ξοδεύει εκατοντάδες δολάρια κάθε λίγες εβδομάδες στην As Ever. Τα μέσα ενημέρωσης του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να κλάψουν κι άλλο».