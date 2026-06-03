Στο παλαιό λιμάνι της Σκιάθου αγκυροβόλησε το εντυπωσιακό Aurelia, το πρώτο Flexplorer 130 της ιταλικής ναυπηγικής εταιρείας Cantiere delle Marche. Το συγκεκριμένο σκάφος, μήκους 39 μέτρων, είναι σχεδιασμένο για πλόες σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από τα κοσμοπολίτικα λιμάνια της Μεσογείου μέχρι τις πιο απομακρυσμένες περιοχές των ωκεανών, συνδυάζοντας την άνεση μιας πολυτελούς θαλαμηγού με τις τεχνικές δυνατότητες ενός σκάφους εξερεύνησης.

Το κύριο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το Aurelia από τα συνηθισμένα yachts είναι ο εκτεταμένος χώρος στην πρύμνη. Εκεί υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων βοηθητικών σκαφών, jet tenders και εξοπλισμού αποστολών, χάρη σε ένα ειδικό σύστημα ανύψωσης που διαχειρίζεται φορτία έως και 3,5 τόνους, μέγεθος εξαιρετικά σπάνιο για την κατηγορία του.

Βιομηχανικό loft και γυάλινος πύργος κρασιών

Το εσωτερικό του σκάφους ακολουθεί μια εναλλακτική σχεδιαστική γραμμή, μακριά από το κλασικό ύφος των υπολοίπων θαλαμηγών. Η αισθητική βασίζεται σε βιομηχανικά πρότυπα, με κυρίαρχα υλικά το ξύλο και το μέταλλο, vintage έπιπλα και λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε διαμερίσματα loft της Νέας Υόρκης ή του Λονδίνου.

Στο κέντρο των καταστρωμάτων δεσπόζει μια κάθετη κάβα κρασιών που εκτείνεται σαν γυάλινος πύργος, φιλοξενώντας δεκάδες επιλεγμένες ετικέτες, ενώ περιβάλλεται από μια μεταλλική σκάλα με επένδυση από δέρμα. Παράλληλα, το γιοτ περιλαμβάνει μεγάλες σουίτες, εξωτερική τραπεζαρία δέκα ατόμων, κινηματογραφικό lounge και ένα ιδιωτικό κατάστρωμα με τζακούζι για την αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη.

Αυτονομία 8.000 ναυτικών μιλίων

Στο τεχνικό κομμάτι, το Aurelia κινείται με δύο μηχανές Caterpillar, οι οποίες του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να διανύσει απόσταση έως και 8.000 ναυτικών μιλίων χωρίς να απαιτείται ενδιάμεσος ανεφοδιασμός.

Η παρουσία του πρωτοποριακού αυτού explorer yacht στις Σποράδες συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των κατοίκων και των τουριστών, με τη Σκιάθο να επιβεβαιώνει τη θέση της ανάμεσα στους δημοφιλείς προορισμούς για σκάφη υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, όπως αναφέρει το skiathoschannel