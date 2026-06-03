Σκληρό και ευθύ μήνυμα προς τους νεαρούς Ρώσους που σκέφτονται να καταταγούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία έστειλε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποιώντας ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν στο μέτωπο.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο, ο Ρούτε απευθύνθηκε απευθείας σε «νεαρούς Ρώσους και τις οικογένειές τους», λέγοντας ότι η Μόσχα τους πουλά μια «απατηλή συμφωνία».

«Σας πουλάνε μια απατηλή συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας με ιδιαίτερα ωμή γλώσσα τις συνθήκες που, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιμετωπίζουν οι Ρώσοι νεοσύλλεκτοι στην Ουκρανία. Το Reuters μετέδωσε ότι ο Ρούτε έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο, όπου προειδοποίησε τους νεαρούς Ρώσους ότι πιθανότατα θα πεθάνουν αν πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

«Δεν θα εκπαιδευτείτε – Θα σας αφήσουν στη λάσπη»

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι οι Ρώσοι που στέλνονται στο μέτωπο δεν λαμβάνουν επαρκή εκπαίδευση και ότι ο εξοπλισμός που τους παρέχεται είναι κατώτερης ποιότητας.

«Άνδρες σαν εσάς που ρίχτηκαν στη μάχη δεν θα εκπαιδευτούν. Ο εξοπλισμός που θα σας παρέχουν θα είναι κατώτερης ποιότητας», είπε.

Στη συνέχεια προειδοποίησε ότι υπάρχει «πολύ μεγάλη πιθανότητα» οι νεοσύλλεκτοι να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν.

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η αναφορά του στους τραυματίες, καθώς είπε ότι, αν χτυπηθούν στο μέτωπο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εγκαταλειφθούν.

«Αν τραυματιστείτε, οι πιθανότητες είναι ότι θα σας αφήσουν να υποφέρετε στη λάσπη και να πεθάνετε», ανέφερε.

«Ένας από αυτούς πιθανότατα θα είστε εσείς»

Ο Ρούτε προσπάθησε να μετατρέψει τις απώλειες του πολέμου από αριθμούς σε προσωπική προειδοποίηση.

«Αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο. Ένας από αυτούς πιθανότατα θα είστε εσείς», είπε, απευθυνόμενος στους νεαρούς Ρώσους που ενδέχεται να δελεαστούν από τα οικονομικά κίνητρα που προσφέρει η Μόσχα για κατάταξη.

Η παρέμβασή του αποτελεί μια ασυνήθιστα άμεση προσπάθεια του ΝΑΤΟ να μιλήσει όχι μόνο στις κυβερνήσεις, αλλά και στην ίδια τη ρωσική κοινωνία.

Οι ρωσικές απώλειες και η σύγκριση με το Αφγανιστάν

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε «συγκλονιστικές» τις ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, περισσότεροι από 30.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται κάθε μήνα στο μέτωπο.

Ο Ρούτε συνέκρινε τον αριθμό αυτό με τις απώλειες της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 1980, λέγοντας ότι η Ρωσία χάνει μέσα σε έναν μήνα περισσότερους άνδρες από όσους είχε χάσει η Σοβιετική Ένωση σε δέκα χρόνια πολέμου.

Αντίστοιχες αναφορές σε πολύ βαριές ρωσικές απώλειες έχει κάνει και σε παλαιότερες τοποθετήσεις του, μιλώντας για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς ή σοβαρά τραυματισμένους κάθε μήνα. Σε ομιλία του στο Reagan Institute τον Απρίλιο, είχε αναφερθεί σε μήνες με 30.000 έως 35.000 Ρώσους νεκρούς ή σοβαρά τραυματίες.

Η Μόσχα υπόσχεται υψηλούς μισθούς

Η Ρωσία, η οποία εξακολουθεί να περιγράφει επίσημα τον πόλεμο ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», έχει χρησιμοποιήσει οικονομικά κίνητρα για να προσελκύσει νεοσύλλεκτους.

Οι ρωσικές αρχές υπόσχονται υψηλούς μισθούς και παροχές σε όσους κατατάσσονται, σε μια προσπάθεια να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες του μετώπου χωρίς να προχωρήσουν σε νέα γενικευμένη επιστράτευση.

Ο Ρούτε επιχείρησε να αποδομήσει αυτό το αφήγημα, προειδοποιώντας ότι τα χρήματα δεν αναιρούν τον κίνδυνο θανάτου ή εγκατάλειψης στο πεδίο της μάχης.

Το μήνυμα του ΝΑΤΟ προς τη ρωσική κοινωνία

Η δήλωση Ρούτε δεν ήταν απλώς μια ακόμη τοποθέτηση κατά της Μόσχας.

Ήταν μήνυμα προς τις ρωσικές οικογένειες, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία συνεχίζει να αναζητά ανθρώπινο δυναμικό για το μέτωπο της Ουκρανίας.

Το ΝΑΤΟ επιχειρεί να αναδείξει το ανθρώπινο κόστος του πολέμου και να σπάσει την εικόνα που παρουσιάζει το Κρεμλίνο, σύμφωνα με την οποία η στρατιωτική θητεία στην Ουκρανία μπορεί να είναι οικονομική ευκαιρία για νεαρούς Ρώσους.

Με τη φράση «πιθανότατα θα είστε εσείς», ο Ρούτε μετέφερε το μήνυμα από το επίπεδο της γεωπολιτικής στο επίπεδο της προσωπικής επιβίωσης.

Η ρωσική αφήγηση για το ΝΑΤΟ

Η Μόσχα, από την πλευρά της, υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, αλλά και η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στη Συμμαχία, αποτελούν υπαρξιακή απειλή για τη ρωσική ασφάλεια.

Το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα για να δικαιολογήσει τον πόλεμο, επιμένοντας ότι η Ρωσία υπερασπίζεται ζωτικά της συμφέροντα.

Η Δύση απορρίπτει αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία ξεκίνησε έναν επιθετικό πόλεμο κατά κυρίαρχου κράτους και ότι η Ουκρανία έχει δικαίωμα να αμυνθεί και να επιλέξει τις διεθνείς της συμμαχίες.