Με ισόβια κάθειρξη απειλείται ο πρώην αξιωματικός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών MIT, Οντέρ Σιγιρτζίκογλου, σε μια υπόθεση που προκαλεί σοκ στην Τουρκία.

Το κατηγορητήριο, που έγινε δεκτό από το 28ο Κακουργιοδικείο της Άγκυρας, τον εμφανίζει να βοήθησε τις μυστικές υπηρεσίες του Μπασάρ αλ Άσαντ στην απαγωγή δύο Σύρων αντικαθεστωτικών διοικητών από τουρκικό έδαφος και στη συνέχεια να παρέδιδε κρατικά μυστικά σε Συρία και Ρωσία.

Η εισαγγελία ζητά ισόβια για πολιτική κατασκοπεία, καθώς και επιπλέον ποινή έως 35 ετών για αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.

Η απαγωγή που άνοιξε τον φάκελο

Η υπόθεση ξεκινά το 2011, με την απαγωγή του αντισυνταγματάρχη Χουσεΐν Χαρμούς και του ταγματάρχη Μουσταφά Κασούμ από την επαρχία Χατάι, στη νότια Τουρκία.

Οι δύο Σύροι αξιωματικοί συνδέονταν με τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό, που είχε συγκροτηθεί από λιποτάκτες του στρατού του Άσαντ μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στη Συρία.

Ο Χαρμούς θεωρείται από τους πρώτους υψηλόβαθμους αξιωματικούς που εγκατέλειψαν το καθεστώς Άσαντ. Είχε διαφύγει στην Τουρκία, όμως εξαφανίστηκε από προσφυγικό καταυλισμό και αργότερα εμφανίστηκε σε συριακή κρατική τηλεόραση υπό τον έλεγχο του καθεστώτος.

Σύμφωνα με τους Τούρκους εισαγγελείς, ο Σιγιρτζίκογλου, που γνώριζε τους δύο άνδρες λόγω της εργασίας του στη MIT, φέρεται να συνέβαλε στην παράδοσή τους στις συριακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Είχε καταδικαστεί και απέδρασε

Ο πρώην αξιωματικός της MIT είχε καταδικαστεί το 2012 από δικαστήριο των Αδάνων σε 20 χρόνια φυλάκιση για στέρηση ελευθερίας με βία, απειλή ή εξαπάτηση.

Το 2014, όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, απέδρασε ενώ μεταφερόταν στη φυλακή Osmaniye, αφού του είχε δοθεί άδεια μετακίνησης 10 ωρών.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι στη συνέχεια διέφυγε στη Συρία, όπου έγινε δεκτός από αξιωματούχους των υπηρεσιών του καθεστώτος Άσαντ.

Δέκα χρόνια υπό την προστασία του Άσαντ

Κατά την εισαγγελική εκδοχή, από το 2014 έως το 2024 ο Σιγιρτζίκογλου έζησε σε διάφορες περιοχές της Συρίας υπό την προστασία του καθεστώτος Άσαντ.

Στο διάστημα αυτό φέρεται να λειτούργησε ως πληροφοριοδότης, παραδίδοντας στοιχεία για τη MIT, τα στελέχη της και τις δραστηριότητές της σε συριακές και ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ακόμη ότι είχε συλλέξει πληροφορίες για Σύρους αντικαθεστωτικούς, εσωτερικές αναφορές της MIT και επιχειρησιακές κινήσεις της τουρκικής υπηρεσίας.

Το στυλό – κάμερα και οι αποκαλύψεις ονομάτων

Ένα από τα στοιχεία της δικογραφίας αφορά μυστική καταγραφή συνάντησης με Σύρο φυλετικό ηγέτη.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Σιγιρτζίκογλου χρησιμοποίησε στυλό με δυνατότητα ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης και έστειλε το υλικό στις συριακές υπηρεσίες.

Κατηγορείται επίσης ότι σε συνεντεύξεις του από τη Συρία αποκάλυψε ονόματα στελεχών της MIT, προκειμένου να αποδείξει την πίστη του στο καθεστώς Άσαντ.

Σύνδεση με φιλοασαντικά δίκτυα

Η δικογραφία αναφέρει ότι μεταξύ 2014 και 2016 φέρεται να κινήθηκε μαζί με τον Mihraç Ural, ηγέτη τουρκικής ένοπλης οργάνωσης που πολεμούσε στο πλευρό του Άσαντ.

Γίνεται επίσης αναφορά στον Γιουσούφ Ναζίκ, ο οποίος είχε συλληφθεί για την υπόθεση των βομβιστικών επιθέσεων στο Reyhanlı το 2013, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι.

Η σύλληψη μετά την πτώση Άσαντ

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, ο Sığırcıkoğlu φέρεται να διέφυγε αρχικά στον Λίβανο και έπειτα στη Ρωσία.

Αργότερα επέστρεψε στην περιοχή και συνελήφθη κοντά στα σύνορα Συρίας – Λιβάνου σε επιχείρηση της MIT.

Η δίκη του αναμένεται να διεξαχθεί υπό αυστηρή μυστικότητα, καθώς η εισαγγελία έχει ζητήσει οι συνεδριάσεις να γίνουν κεκλεισμένων των θυρών λόγω κρατικών μυστικών.

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις πιο ευαίσθητες των τελευταίων ετών στην Τουρκία, καθώς συνδέει πρώην στέλεχος της MIT με απαγωγές αντικαθεστωτικών, το καθεστώς Άσαντ, ρωσικές υπηρεσίες και διαρροή απόρρητων πληροφοριών.