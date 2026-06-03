Στα σχόλια που αφορούσαν την εξωτερική της εμφάνιση στην κριτική επιτροπή του τηλεοπτικού σόου YFSF απάντησε η Ρένα Μόρφη, επιστρατεύοντας μια αναδρομή στα μαθητικά της χρόνια για να σχολιάσει τη στάση του Δημήτρη Παπανώτα.

Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ANT1 και αναφέρθηκε στις δηλώσεις που είχαν γίνει προηγουμένως στην εκπομπή Happy Day. Εκεί, ο δημοσιογράφος είχε σχολιάσει το στυλ της, αναφέροντας: «Σας είπε ότι από το παιχνίδι που την έχω δει στον ΑΝΤ1, λέω “τι κουκλάρα είναι αυτή;”. Και ήταν η Ρένα Μόρφη, που δεν την αναγνώρισα, γιατί ήταν εναλλακτικιά παλιά. Την είδατε σε κάτι πλάνα εκεί πέρα… καμία σχέση. Ρήγας Φεραίος! Ταγάρι, φούστα μακριά!».

Η απάντηση για τον «Ρήγα Φεραίο» και το κρυφό ακουστικό στο σχολείο

Η Ρένα Μόρφη επέλεξε να αντιμετωπίσει την κριτική με μια δόση ειρωνείας, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη μακροχρόνια πορεία του δημοσιογράφου στα μέσα ενημέρωσης, από την εποχή που η ίδια βρισκόταν ακόμη στις σχολικές αίθουσες.

«Ευχαριστώ. Με λέει Ρήγα Φεραίο που σίγουρα είναι συντοπίτης και αυτός μαζί από τη Θεσσαλία. Πολλές φορές ο κύριος Παπανώτας λέει και κάποια πράγματα, μπορεί να λέει ό,τι θέλει διότι όταν πήγαινα δευτέρα και τρίτη λυκείου, περνούσα το ακουστικό από το μακρυμάνικο από το μπουφάν και την πρώτη ώρα άκουγα τα ζώδια, γελούσα τόσο πολύ…», δήλωσε χαρακτηριστικά η ερμηνεύτρια.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της στην κάμερα, η Ρένα Μόρφη θέλησε να υποβαθμίσει την ένταση, τονίζοντας πως οι αναμνήσεις από το παρελθόν της επιτρέπουν να μην παίρνει στα σοβαρά τα συγκεκριμένα σχόλια:

«Το χιούμορ του και όλες αυτές οι στιγμές που μου έχει χαρίσει ως έφηβη, γελούσα πραγματικά… χαλάλι του, μπορεί να λέει ό,τι θέλει».