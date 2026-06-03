Πολλοί πιστεύουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη εφίδρωση του καλοκαιριού βοηθούν τον οργανισμό να καίει περισσότερες θερμίδες. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.

Καθώς ο καιρός ζεσταίνει και οι περισσότεροι περνούν περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, αυξάνοντας τη σωματική τους δραστηριότητα, δημιουργείται η εντύπωση ότι ο μεταβολισμός λειτουργεί πιο έντονα. Σύμφωνα όμως με τους επιστήμονες, το σώμα μας μπορεί να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Γιατί ο οργανισμός καίει περισσότερες θερμίδες τον χειμώνα

Ο γιατρός και ειδικός ευεξίας Αναστάσιος Μανέσης εξηγεί ότι ο χειμώνας αποτελεί την περίοδο κατά την οποία ο οργανισμός εμφανίζει αυξημένη κατανάλωση θερμίδων λόγω της θερμογένεσης.

Η θερμογένεση είναι η φυσική διαδικασία μέσω της οποίας το σώμα παράγει θερμότητα για να διατηρήσει σταθερή την εσωτερική του θερμοκρασία. Όταν επικρατεί κρύο, ο οργανισμός χρειάζεται να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια για να παραμείνει ζεστός.

«Το σώμα εργάζεται περισσότερο για να αυξήσει και να διατηρήσει τη θερμοκρασία του όταν οι εξωτερικές συνθήκες είναι ψυχρές», αναφέρει ο ειδικός.

Παρότι οι θερμιδικές καύσεις είναι αυξημένες τους ψυχρούς μήνες, πολλοί άνθρωποι παρατηρούν αύξηση βάρους. Οι ειδικοί εξηγούν ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα μειώνεται η καθημερινή δραστηριότητα, αυξάνονται οι ώρες παραμονής στο σπίτι και συχνά ενισχύεται το τσιμπολόγημα. Παράλληλα, περιορίζονται οι λεγόμενες «μη προγραμματισμένες κινήσεις» της ημέρας, όπως το περπάτημα, οι μετακινήσεις και οι μικρές φυσικές δραστηριότητες που συμβάλλουν σημαντικά στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Οι 5 τρόποι για να ενισχύσετε τον μεταβολισμό σας το καλοκαίρι

Οι ειδικοί προτείνουν ορισμένες απλές συνήθειες που μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση ενός ενεργού μεταβολισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

1. Αυξήστε τη συνολική κίνησή σας

Δεν χρειάζεται κάθε μορφή δραστηριότητας να είναι οργανωμένη άσκηση. Το περπάτημα, οι σκάλες αντί για το ασανσέρ, οι μικρές βόλτες και οι μετακινήσεις με τα πόδια μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις ημερήσιες καύσεις.

2. Εντάξτε την προπόνηση με βάρη

Η μυϊκή μάζα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τον βασικό μεταβολικό ρυθμό. Η προπόνηση ενδυνάμωσης βοηθά στη διατήρηση και ανάπτυξη μυών, ενισχύοντας μακροπρόθεσμα την κατανάλωση θερμίδων.

3. Διατηρήστε σωστή ενυδάτωση

Η επαρκής κατανάλωση νερού είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού και του μεταβολισμού. Οι ειδικοί συνιστούν τουλάχιστον δύο λίτρα νερού ημερησίως, με τις ανάγκες να προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία, το βάρος και τη φυσική δραστηριότητα.

4. Καταναλώστε περισσότερη πρωτεΐνη

Οι πρωτεΐνες βοηθούν στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και απαιτούν περισσότερη ενέργεια για την πέψη τους σε σχέση με τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός καίει περισσότερες θερμίδες κατά τη διαδικασία της πέψης.

5. Επιλέξτε φυσικές και ανεπεξέργαστες τροφές

Τα τρόφιμα που βρίσκονται πιο κοντά στη φυσική τους μορφή συμβάλλουν στη ρύθμιση του σακχάρου, στη βελτίωση της λειτουργίας του εντέρου και στη διατήρηση της ενεργειακής ισορροπίας, παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με έναν υγιή μεταβολισμό.

Ακόμη και 30 λεπτά περισσότερης κίνησης κάνουν τη διαφορά

Νέα επιστημονική έρευνα από τη Φινλανδία έδειξε ότι η μείωση της καθιστικής ζωής και η προσθήκη μόλις 30 λεπτών ελαφριάς δραστηριότητας καθημερινά μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη για τη μεταβολική υγεία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμη και απλές κινήσεις, όπως το να σηκώνεται κάποιος για να μιλήσει στο τηλέφωνο ή να κάνει σύντομα διαλείμματα περπατήματος μέσα στην ημέρα, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης μεταβολικών και καρδιομεταβολικών νοσημάτων.

Οι καυτερές πιπεριές μπορούν να βοηθήσουν

Ένα ακόμη φυσικό «όπλο» για τον μεταβολισμό φαίνεται να είναι οι καυτερές πιπεριές. Η καψαϊκίνη, η ουσία που τους χαρίζει την πικάντικη γεύση τους, έχει συνδεθεί με ήπια αύξηση του μεταβολικού ρυθμού και καλύτερο έλεγχο της όρεξης. Σύμφωνα με ειδικούς διατροφής, η κατανάλωση πικάντικων τροφών μπορεί να συμβάλει στη μείωση της συνολικής ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων.