Με ανάρτησή του στα social media ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς ουσιαστικά επιβεβαιώνει τη συμφωνία του Βασίλη Σπανούλη με τον Άρη.

Οι «κίτρινοι» αποφάσισαν να στοχεύσουν ψηλά σε ό,τι αφορά τον νέο προπονητή τους θέλοντας έτσι να στείλουν μήνυμα σε όλους για το πλάνο που υπάρχει για τα επόμενα χρόνια και κατάφεραν να πείσουν τον Σπανούλη να πει το «ναι».

Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει ακόμη, είναι και το μόνο που απομένει όμως, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο τριών ετών και ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και πρώην της Μονακό ετοιμάζεται για μετακόμιση στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό, ουσιαστικά, το επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος σε ανάρτησή του στα social media έγραψε τα εξής: «Κάθε 16 χρόνια είναι η σειρά μου να παίξω ρόλο στην αναδιαμόρφωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ».