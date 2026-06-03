Φρένο μέχρι τον Οκτώβριο φαίνεται να μπαίνει στην ουσιαστική κοινοβουλευτική προώθηση του τουρκικού νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα», καθώς το σχέδιο του AKP πέφτει πάνω στο θερινό ημερολόγιο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Το νομοσχέδιο, που παρουσιάζεται στην Τουρκία ως «Mavi Vatan Kanunu», έχει στόχο να συγκεντρώσει σε ενιαίο νομικό πλαίσιο τις τουρκικές θέσεις για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες σε Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, ακόμη κι αν η πολιτική πρόθεση της Άγκυρας παραμένει ενεργή, η κοινοβουλευτική πραγματικότητα δείχνει ότι η συζήτηση και η ψήφισή του δύσκολα μπορούν να προχωρήσουν πριν από το νέο νομοθετικό έτος, δηλαδή πριν από τον Οκτώβριο.

Το νομοσχέδιο δεν αποσύρθηκε, αλλά «περιμένει»

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει αποσυρθεί, αλλά παραμένει σε αναμονή.

Η βασική αιτία δεν φαίνεται να είναι αλλαγή πολιτικής από την Άγκυρα, αλλά το βεβαρημένο πρόγραμμα της τουρκικής Βουλής και η θερινή διακοπή των εργασιών της.

Το Habertürk σημειώνει ότι, με βάση το υπάρχον ημερολόγιο, η ρύθμιση δύσκολα θα φτάσει στο στάδιο της Γενικής Συνέλευσης πριν από τον Οκτώβριο.

Αυτό σημαίνει ότι το νομοσχέδιο μπορεί να παραμένει πολιτικά ζωντανό, αλλά η ουσιαστική κοινοβουλευτική του διαδρομή μετατίθεται πρακτικά για το φθινόπωρο.

Τι ετοιμάζει το AKP

Σύμφωνα με την τουρκική δημόσια τηλεόραση TRT Haber, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) ετοιμάζει αυτοτελή πρόταση νόμου στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η πρόταση φέρεται να αφορά τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας και να επιδιώκει να κατοχυρώσει νομοθετικά ζητήματα που η Άγκυρα θεωρεί κρίσιμα για τα συμφέροντά της σε τρεις θάλασσες: τη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στα τουρκικά δημοσιεύματα γίνεται λόγος για ένα πλαίσιο που θα αγγίζει θέματα χωρικών υδάτων, υφαλοκρηπίδας, ΑΟΖ και περιοχών που η Τουρκία χαρακτηρίζει «γκρίζες ζώνες».

Η πρόταση, όπως είχε μεταδοθεί, αναμενόταν να έρθει στην τουρκική Βουλή μετά το Κουρμπάν Μπαϊράμ.

Γιατί ο Οκτώβριος είναι το κρίσιμο όριο

Το σημείο-κλειδί είναι ο Κανονισμός της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Η TBMM μπαίνει κανονικά σε θερινή διακοπή την 1η Ιουλίου, ενώ το νέο νομοθετικό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου.

Αυτό δημιουργεί ένα στενό χρονικό παράθυρο για κάθε νομοσχέδιο που δεν έχει ήδη μπει σε ώριμη κοινοβουλευτική φάση.

Για να προχωρήσει ένα τόσο ευαίσθητο νομοσχέδιο μέσα στο καλοκαίρι, θα χρειαζόταν ειδική πολιτική απόφαση, παράταση εργασιών ή έκτακτη διαδικασία.

Χωρίς τέτοια κίνηση, η φυσική διαδρομή οδηγεί στο φθινόπωρο.

Δεν είναι απλή τεχνική καθυστέρηση

Το θέμα δεν είναι μόνο διαδικαστικό.

Το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» έχει έντονο πολιτικό και διπλωματικό βάρος, καθώς συνδέεται άμεσα με τις τουρκικές θέσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Άγκυρα επιχειρεί να το παρουσιάσει ως εσωτερική νομική θωράκιση των θαλάσσιων συμφερόντων της.

Για την Αθήνα, όμως, κάθε τέτοια κίνηση παρακολουθείται στενά, καθώς μπορεί να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της τουρκικής αναθεωρητικής ρητορικής.

Γι’ αυτό και η μετάθεση της ουσιαστικής συζήτησης για τον Οκτώβριο δεν σημαίνει ότι το θέμα έκλεισε. Σημαίνει ότι παραμένει ανοιχτό και πιθανότατα θα επανέλθει με την έναρξη του νέου νομοθετικού έτους στην Τουρκία, που εκκινά την 1η Οκτωβρίου.