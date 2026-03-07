Ο Γιώργος Κουβαράς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον συνάδελφό του, Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, όπως είδαμε το μεσημέρι του Σαββάτου στο πρόγραμμα του Alpha.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής κλήθηκε να δώσει απάντηση σε όσα είπαν για εκείνον και για την τηλεοπτική του “Παρέα” τόσο η Αφροδίτη Γραμμέλη όσο και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Κουβαράς δήλωσε αρχικά πως “είναι δικαίωμα της Αφροδίτης Γραμμέλη να γράφει ό,τι θέλει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μου κάνουν κριτική, καθόλου. Τώρα, από κει και πέρα, για τα ΚΑΠΗ δεν θέλω να μπω σ’ αυτή τη λογική. Θεωρώ προσβλητικό να αναφερόμαστε στους τηλεθεατές, οι οποίοι είναι άνω των 54, έτσι. Εγώ, προσωπικά, απευθύνομαι στο σύνολο των τηλεθεατών, δεν διακρίνω με βάση την ηλικία”.

“Αν κάνεις στο γενικό κοινό 2% διαρκώς, κάπως πρέπει να σε απασχολήσει αυτό και να θες να πας στο 4%. Από κει και πέρα είναι θέμα ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε εκπομπής. Αν αύριο γίνει μια εκπομπή για το βιβλίο στην ΕΡΤ και κάνει 1,5% – 2%, θεωρούμε ότι πρέπει να κοπεί; Δεν ξέρω, ένα ερώτημα κάνω”.

“Βλέπω την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, με τον Ουγγαρέζο και τον Μικρούτσικο, δεν το λέω για να φανώ καλός, μου αρέσουν. Δεν θέλω να ακυρώσω το όποιο δικαίωμα του Ουγγαρέζου να εκφράσει μια άποψη, το λέω αυτό γιατί και τον ίδιο προσωπικά του ‘χω κάνει συνέντευξη στο ραδιόφωνο και τον γνωρίζω”.

“Νομίζω, όμως, ότι είναι λίγο γενικόλογος και αφοριστικός στο σχόλιό του για την ΕΡΤ άρα πιστεύω ότι αδικεί και τον εαυτό του, γιατί έχει μια ματιά στα πράγματα διεισδυτική” πρόσθεσε, ακόμα, ο Γιώργος Κουβαράς στην κάμερα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.