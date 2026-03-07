Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι κορυφής με τον ΠΑΟΚ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία βρίσκονται και οι Ντάνιελ Ποντένσε και Κλέιτον.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι ισόβαθμοι με τους «ασπρόμαυρους», όπως και με την ΑΕΚ που υποδέχεται την ΑΕΛ, οπότε ο καθένας μπορεί να καταλάβει την κρισιμότητα του παιχνιδιού καθώς η μάχη του τίτλου έχει πάρει φωτιά και τα play off πλησιάζουν σιγά-σιγά.

Στον Πειραιά υπήρχε προβληματισμός τις προηγούμενες μέρες για την κατάσταση του Ποντένσε, από την Παρασκευή (6/3) όμως άρχισε η αισιοδοξία και μία μέρα μετά τα νέα ήταν ευχάριστα καθώς ο Πορτογάλος εξτρέμ δείχνει να ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.

Έτσι, υπολογίζεται για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, με τον Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει το Σάββατο (7/3) την αποστολή, στην οποία βρίσκονται οι Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.