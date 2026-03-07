Σημαντικές ζημιές στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν προκαλέσει τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε εκδήλωση στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 42 ιρανικά πολεμικά πλοία μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ παράλληλα έθεσαν εκτός λειτουργίας σημαντικό μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων είχαν στόχο κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων υποδομών που, όπως είπε, συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν βρισκόταν «πολύ κοντά» στην απόκτηση πυρηνικού όπλου πριν από τα πλήγματα, τονίζοντας ότι η επιχείρηση πέτυχε να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις «μεγάλη επιτυχία», υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική εκστρατεία έχει ήδη αποδυναμώσει σημαντικά τις δυνατότητες της Τεχεράνης.

«Κάναμε χάρη στον κόσμο»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εξέλιξη των επιχειρήσεων, λέγοντας ότι, «σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10», η πρόοδος της εκστρατείας κατά του Ιράν βρίσκεται «στο 15».

Όπως είπε, ο πόλεμος κατά της Τεχεράνης αποτελεί «μια υπηρεσία που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Τους κάνουμε χάρη», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όσοι σκοτώθηκαν μέχρι στιγμής από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα ήταν «πολύ άρρωστοι άνθρωποι».

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ αναμένεται να μεταβεί στη στρατιωτική βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Dover Air Force Base, στο Ντέλαγουερ, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή υποδοχής των σορών έξι Αμερικανών στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στη σύγκρουση.