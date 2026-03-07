Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό απειλούν να την οδηγήσουν σε… διάλυση, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης φέρεται να αποφάσισε να μην κάτσει στον πάγκο για το ματς με τη Σολέ και υπάρχει έντονη φημολογία για επικείμενη παραίτηση.

Η γαλλική ομάδα, φιναλίστ πέρυσι στη Euroleague, άρχισε αρκετά καλά τη φετιμνή σεζόν, τους τελευταίους μήνες όμως τα πράγματα έχουν στραβώσει. Ο λόγος; Τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν, με τους παίκτες να είναι σε οριακή κατάσταση και τον Έλληνα προπονητή να προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται.

Η κατάσταση, όμως, μάλλον είναι μη αντιστρέψιμη, με αποτέλεσμα ο Σπανούλης να σκέφτεται σοβαρά πλέον το ενδεχόμενο παραίτησης. Είναι ένα σενάριο που έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία 24ωρα και ενισχύεται από το ρεπορτάζ της L’ Equipe, η οποία υποστηρίζει πως ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να απέχει από το αποψινό (7/3) παιχνίδι με τη Σολέ για το γαλλικό πρωτάθλημα.

Ο εκνευρισμός στις τάξεις της ομάδας για τα οικονομικά προβλήματα είναι μεγάλος και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις άμεσα, ακόμη και την Κυριακή (8/3) δηλαδή, με τις φήμες για παραίτηση του Σπανούλη να εντείνονται συνεχώς.