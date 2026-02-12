Η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοπέδωσε με 4-0 τη Μπαρτσελόνα στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey και θα πρέπει να συμβούν τρελά πράγματα για να ανατραπεί το σκορ στη ρεβάνς του Καμπ Νου.

Οι «ροχιμπλάνκος» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 3′ με τον Σιμεόνε και άνοιξαν το σκορ στο 6′ χάρη στη μεγάλη γκάφα του Ζοάν Γκαρθία, όταν του γύρισε τη μπάλα ο Έρικ Γκαρθία. Από νωρίς, επομένως, το ματς ήταν στο 1-0 και νωρίς έγινε και το 2-0, στο 14′, με το πλασέ του Γκριεζμάν μετά την πάσα του Μολίνα.

Οι «μπλαουγκράνα» έπρεπε να αντιδράσουν αλλά ήταν φανερό ότι δεν μπορούσαν και στο 33′ ο Άλβαρες πάσαρε στον Λούκμαν και αυτός τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση γράφοντας το 3-0. Όλα πήγαν τέλεια, δηλαδή, για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, η οποία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ανέβασε το σκορ στο 4-0 με σουτ του Άλβαρες από το ύψος της περιοχής.

Στο 52′ οι φιλοξενούμενοι πίστεψαν ότι μείωσαν σε 4-1 με τον Κομπαρσί αλλά η εξέταση του VAR έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε, με τους γηπεδούχους να ελέγχουν στη συνέχεια την κατάσταση. Στο 85′ η Μπαρτσελόνα έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Έρικ Γκαρθία για σκληρό μαρκάρισμα στον Μπαένα και το 4-0 έμεινε ως το τέλος, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να είναι αγκαλιά με την πρόκριση στον τελικό.