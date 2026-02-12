Η Ατλέτικο Μαδρίτης κάνει ό,τι θέλει κόντρα στη Μπαρτσελόνα στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey και προηγείται με 4-0 από το πρώτο ημίχρονο.

Ονειρικό πρώτο 45λεπτο για τους Μαδριλένους και εφιαλτικό για τους Καταλανούς, με το σκορ να τα λέει όλα. Η Ατλέτικο άνοιξε το σκορ στο 6′ με αυτογκόλ του Ζοάν Γκαρθία που έκανε μεγάλη γκάφα, πέτυχε το 2-0 στο 14′ με τον Γκριεζμάν, σκόραρε ξανά στο 33′ με τον Λούκμαν για το 3-0 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ήρθε και το 4-0 από τον Άλβαρες!

Πραγματικό πάρτι για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, την ίδια ώρα που ο Χάνσι Φλικ προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς κάνουν οι «μπλαουγκράνα», οι οποίοι θα πρέπει να μεταμορφωθούν στο δεύτερο ημίχρονο για να αποφύγουν τον διασυρμό.

Το 1-0 με αυτογκόλ του Γκαρθία

Το 2-0 από τον Γκριεζμάν

Το 3-0 από τον Λούκμαν

Το 4-0 από τον Άλβαρες