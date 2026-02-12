Την έντονη διαφωνία του εξέφρασε ο Μπαράκ Ομπάμα για την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει νομοθεσία που αποτελεί θεμέλιο για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι οι πολίτες θα βρεθούν «λιγότερο ασφαλείς» και «λιγότερο υγιείς».

«Χωρίς αυτό, θα είμαστε λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο υγιείς και λιγότερο ικανοί να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή –όλα αυτά για να μπορέσει η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων να κερδίσει ακόμη περισσότερα χρήματα», κατήγγειλε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, υπό την ηγεσία του οποίου εγκρίθηκε ο νόμος το 2009 από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA).

Today, the Trump administration repealed the endangerment finding: the ruling that served as the basis for limits on tailpipe emissions and power plant rules. Without it, we’ll be less safe, less healthy and less able to fight climate change — all so the fossil fuel industry can… — Barack Obama (@BarackObama) February 12, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα την κατάργηση στις Ηνωμένες Πολιτείες των ομοσπονδιακών προτύπων για τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου για τα αυτοκίνητα, άμεση συνέπεια της ανάκλησης ενός νόμου του 2009 που χρησίμευσε ως βάση για πολλούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, ανατρέποντας έτσι το πόρισμα ότι οι εκπομπές των αερίων αυτών θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

Η απόφαση αυτή «θα εξοικονομήσει χιλιάδες δισεκατομμύρια δολάρια στους Αμερικανούς καταναλωτές» μειώνοντας το κόστος των αυτοκινήτων, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλωμένος σκεπτικιστής όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, από τον Λευκό Οίκο.