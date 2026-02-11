Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να ανακαλέσει αύριο Πέμπτη ένα κείμενο που είχε θεσπιστεί κατά την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα και αποτελούσε βασικό πυλώνα της αμερικανικής πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ. .

«Πρόκειται για την μεγαλύτερη ενέργεια απορρύθμισης στην αμερικανική ιστορία», τόνισε στον Τύπο, διαβεβαιώνοντας πως η απόφαση θα επιτρέψει στους Αμερικανούς να κάνουν οικονομίες.

Η αναστροφή, εναντίον της οποίας εξεγείρονται επιστήμονες και υπερασπιστές του περιβάλλοντος, που έχουν ξεκαθαρίσει ότι εννοούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να την ακυρώσουν, θα σαρώσει τη δράση της αμερικανικής κυβέρνησης για το κλίμα. Οι ΗΠΑ είναι ιστορικά η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

«Ο Τραμπ οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο» προωθώντας «το ρυπογόνο πετρέλαιο και τον μολυσμένο αέρα», κατακεραύνωσε ο Νταν Μπέκερ της οικολογικής ΜΚΟ Center for Biological Diversity («Κέντρο για τη Βιοποικιλότητα»).

«Το μέτρο αυτό είναι παράνομο, αψηφά τα επιστημονικά δεδομένα κι αρνείται την πραγματικότητα», στηλίτευσε ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, μέγας αντίπαλος του προέδρου Τραμπ, σε κοινό ανακοινωθέν του με άλλον δημοκρατικό κυβερνήτη, τον Τόνι Έβερς του Ουισκόνσιν.

«Δεν θα σταματήσουμε τη μάχη μας για να προστατεύσουμε τους Αμερικανούς από τη ρύπανση», υποσχέθηκαν οι κυβερνήτες.

Ρυθμίσεις προς κατάργηση

Το επίμαχο κείμενο, γνωστό με την ονομασία διαπίστωση κινδύνου («Endangerment Finding») είχε υιοθετηθεί από την αμερικανική υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος (EPA) το 2009, όταν στην προεδρία βρισκόταν ακόμη ο Μπαράκ Ομπάμα.

Όριζε ότι έξι αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και άρα ενέπιπταν στην κατηγορία των ρυπογόνων ουσιών που ελέγχονται από την ομοσπονδιακή υπηρεσία. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για πολλές ρυθμίσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο με σκοπό να μειωθούν οι εκπομπές αερίων που αυξάνουν τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας (διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο…) ξεκινώντας από τα φορτηγά και τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα, που εκλύουν CO2 καίγοντας βενζίνη ή ντίζελ.

Η ακύρωσή του θα έβαζε επομένως τέλος σε σειρά περιορισμών για τα οχήματα και θα άνοιγε τον δρόμο ώστε η κυβέρνηση Τραμπ να αρχίσει να κατεδαφίζει σειρά άλλων ρυθμίσεων, ιδίως για τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια.

Η κυβέρνηση Τραμπ, που ξεκαθάρισε εξαρχής πως εννοεί να στηρίξει σθεναρά τις βιομηχανίες του πετρελαίου και του άνθρακα, επιδιώκει εδώ και μήνες να αναιρέσει την απόφαση αυτή, προς μεγάλη απογοήτευση επιστημόνων, που μιλούν για αντιεπιστημονική απόφαση, επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον.

«Οι επιστημονικές αποδείξεις όσον αφορά την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωποι και τις συνέπειές της ήταν αδιαμφισβήτητες το 2009 και, έκτοτε, έγιναν ακόμη πιο ανησυχητικές και πειστικές», τόνιζαν τον Ιούλιο πάνω από 1.000 επιστήμονες και ειδικοί σε δημόσια επιστολή τους.

Χρονικό προαναγγελθείσας δικαστικής μάχης

Η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση υποβαθμίζει από την πλευρά της τον ρόλο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κλιματική αλλαγή και υποστηρίζει ότι τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται ρυπογόνα με την κλασική έννοια του όρου διότι οι συνέπειές τους στην ανθρώπινη υγεία είναι έμμεσες και παγκόσμιες, όχι τοπικές.

Επιχειρηματολογεί ακόμη πως η κατάργηση του κειμένου θα επιτρέψει να μειωθεί το κόστος των νέων οχημάτων, που πήραν ανοδική τροχιά αφότου ενέσκηψε η πανδημία του νέου κορονοϊού.

Όπως κι αν έχει, είναι δεδομένο πως θα αμφισβητηθεί στις δικαστικές αίθουσες και είναι πολύ πιθανό την τελευταία λέξη να την έχει το Ανώτατο Δικαστήριο.

Μολονότι αυτό το τελευταίο, στο οποίο έχουν τα τελευταία χρόνια αποφασιστική πλειοψηφία οι συντηρητικοί, έχει φανεί ανοικτό σε δραματικές αλλαγές της νομοθεσίας, οι πολέμιοι του μέτρου επισημαίνουν πως ήταν δική του απόφαση, το 2007, στην οποία βασίστηκε το κείμενο της EPA.

«Θα ιδωθούμε στο δικαστήριο», υποσχόταν πρόσφατα ο Μάνις Μπάπνα, πρόεδρος της οικολογικής οργάνωσης NRDC.

Η οπισθοδρόμηση της Ουάσιγκτον ανακοινώθηκε ενώ το 2025 επιβεβαιώθηκε από κλιματολόγους πως ήταν το τρίτο πιο θερμό στα χρονικά στη Γη, κι ενώ οι συνέπειες της κλιματικής απορρύθμισης γίνονται οδυνηρά αισθητές στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο.

Παρά τις αδιαμφισβήτητες εκδηλώσεις της κλιματικής κρίσης, ο αγώνας εναντίον των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κάνει σημειωτόν εδώ δυο χρόνια στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, ελλείψει επαρκών επενδύσεων σε τεχνολογίες μείωσης των εκλύσεων διοξειδίου του άνθρακα.