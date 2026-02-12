Η κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu προχωρά σε θεαματική στροφή στρατηγικής στην Τουρκία, δημιουργώντας τοπική θυγατρική με στόχο να παρακάμψει τα νέα αυστηρότερα τελωνειακά μέτρα που ταλαιπωρούν τις διασυνοριακές παραγγελίες. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τόσο τη σημασία της τουρκικής αγοράς για την Temu όσο και την προσπάθεια της Άγκυρας να βάλει «φρένο» στις χαμηλού κόστους εισαγωγές από την Κίνα μέσω e‑commerce.

Η Temu, που ανήκει στον κινεζικό όμιλο PDD Holdings, έχει καταχωρίσει στην Τουρκία εταιρεία με την επωνυμία WhaleCo, η οποία αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του επίσημου εισαγωγέα για τα προϊόντα που αγοράζουν οι χρήστες μέσω της πλατφόρμας. Οι τελωνειακές διατυπώσεις δεν γίνονται πια στο όνομα των ιδιωτών καταναλωτών, αλλά στο όνομα της εταιρείας, κάτι που επιτρέπει την παράκαμψη των ορίων στις προσωπικές εισαγωγές και περιορίζει τις καθυστερήσεις εκτελωνισμού που προκάλεσε η κατάργηση του απλουστευμένου καθεστώτος για χαμηλής αξίας δέματα.

Παράλληλα, οι χρήστες στην Τουρκία πληρώνουν τους αναλογούντες φόρους τη στιγμή της αγοράς, ενώ η πλατφόρμα έχει θεσπίσει ελάχιστη αξία παραγγελίας τα 580 τουρκικές λίρες (περίπου 13 δολάρια), με την γκάμα προϊόντων να παραμένει προς το παρόν περιορισμένη, αν και αναμένεται να διευρυνθεί. Η Temu δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για τη νέα δομή λειτουργίας της στη χώρα, ωστόσο η πρακτική εφαρμογή της φαίνεται ήδη στις παραγγελίες των Τούρκων χρηστών.

Τουρκία: Τελωνεία, Temu και τέλος στις «φθηνές» παραγγελίες

Η απόφαση της Temu να «πατήσει πόδι» με νομική οντότητα στην Τουρκία ήρθε ως απάντηση στις τελευταίες ρυθμίσεις που έπληξαν τις διασυνοριακές της δραστηριότητες. Προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 7 Ιανουαρίου κατάργησε διάταξη που προέβλεπε απλοποιημένη τελωνειακή μεταχείριση για ορισμένες μη εμπορικές αποστολές, επιβάλλοντας από τις αρχές Φεβρουαρίου την υπαγωγή των online αγορών από το εξωτερικό στις κανονικές διαδικασίες.

Μπροστά σε αυτό το νέο πλαίσιο, η Temu είχε ήδη «παγώσει» τις παραγγελίες από το εξωτερικό προς τους Τούρκους χρήστες λίγο πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος κανόνας, περιορίζοντας προσωρινά τις πωλήσεις σε προϊόντα που αποστέλλονται από τοπικές αποθήκες στην Τουρκία. Με τη δημιουργία της WhaleCo, η πλατφόρμα επιδιώκει να επαναφέρει τον διασυνοριακό όγκο συναλλαγών της, ευθυγραμμισμένη τυπικά με τις τουρκικές ρυθμίσεις αλλά με μεγαλύτερο λειτουργικό έλεγχο επί του τελωνειακού κόστους και χρόνου.

Τουρκία, Temu και ο «πόλεμος» για το κινεζικό e‑commerce

Οι εξελίξεις γύρω από την Temu εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κλίμα δυσαρέσκειας των τουρκικών επιχειρηματικών κύκλων απέναντι στις κινεζικές πλατφόρμες που εκμεταλλεύονταν τις τελωνειακές εξαιρέσεις. Επιχειρηματικοί φορείς υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι οι απλουστευμένες εξαιρέσεις στα τελωνεία ευνοούσαν στην πράξη εμπορικές εισαγωγές που «βαφτίζονταν» προσωπικές αγορές, πλήττοντας την εγχώρια παραγωγή και το λιανεμπόριο.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κωνσταντινούπολης, Σεκίμπ Αβνταγκίτς, είχε ήδη από τον Οκτώβριο προειδοποιήσει ότι η Κίνα στοχεύει να αυξήσει τις απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές στο 35‑40% των συνολικών εξαγωγών της μέσα στα επόμενα 15‑20 χρόνια, κάτι που συνιστά αυξανόμενη απειλή για χώρες όπως η Τουρκία. Την ίδια στιγμή, το τουρκικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι σε εργαστηριακούς ελέγχους προϊόντων από πλατφόρμες διασυνοριακού e‑commerce, το 81% των 182 δειγμάτων δεν πληρούσε τα πρότυπα ασφαλείας, με ορισμένα να περιέχουν φθαλικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα, ενισχύοντας την πολιτική βούληση για αυστηροποίηση του πλαισίου.

Η Temu, ως μέρος του κινεζικού κολοσσού PDD Holdings που διαχειρίζεται και την πλατφόρμα Pinduoduo στην Κίνα, φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει το αποτύπωμά της στην τουρκική αγορά παρά τα εμπόδια. Η δημιουργία της WhaleCo στην Τουρκία αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα του πώς οι διεθνείς παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου προσαρμόζονται επιθετικά σε αλλαγές κανονισμών, επιδιώκοντας να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε μια αγορά που γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη για τη στρατηγική τους.