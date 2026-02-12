Η Ουάσιγκτον πατά «φρένο» στην πιο σκληρή επιχείρηση κατά μεταναστών που έχει ζήσει η Μινεσότα εδώ και δεκαετίες, με τον Λευκό Οίκο να ανακοινώνει σταδιακή αποχώρηση χιλιάδων ομοσπονδιακών πρακτόρων από την πολιτεία.

Για περισσότερους από δύο μήνες, περίπου 3.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες πλημμύρισαν τη Μινεσότα, ξεπερνώντας σε αριθμό τις αστυνομικές δυνάμεις της Μινεάπολης και του Σεντ Πολ, σε μια μαζική εκστρατεία συλλήψεων μεταναστών που οδήγησε σε περισσότερους από 4.000 συλληφθέντες και τρεις πυροβολισμούς, εκ των οποίων οι δύο θανατηφόροι σε Αμερικανούς πολίτες. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε ότι η επιχείρηση ήταν αναγκαία απάντηση σε περιορισμένη συνεργασία των τοπικών αρχών και σε εκτεταμένη απάτη σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, την ώρα που Δημοκρατικοί αξιωματούχοι στην πολιτεία μιλούσαν για «παράνομη κατοχή» από ομοσπονδιακές δυνάμεις.

Μετανάστες στο στόχαστρο στη Μινεσότα

Ο «τσάρος των συνόρων» του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν, ανακοίνωσε ότι μια «σημαντική απομείωση» των δυνάμεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι εξασφάλισε μεγαλύτερη πρόσβαση των ομοσπονδιακών αρχών σε κρατούμενους χωρίς χαρτιά στις κομητειακές φυλακές της Μινεσότα. «Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, η Μινεσότα είναι πλέον λιγότερο πολιτεία–καταφύγιο για εγκληματίες», δήλωσε προκλητικά, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις συμφωνίες με τους τοπικούς αξιωματούχους.

Παρά τις εξαγγελίες για αποχώρηση δυνάμεων, η δυσπιστία παραμένει έντονη. «Θα το πιστέψω όταν το δω», σχολίασε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Μινεάπολης, Έλιοτ Πέιν, ο οποίος τόνισε ότι οι περιπολίες της τοπικής κοινωνίας θα συνεχιστούν για να παρακολουθούν την παρουσία των ομοσπονδιακών πρακτόρων. Από την αρχή της επιχείρησης, κάτοικοι στις φιλοδημοκρατικές περιοχές των «Δίδυμων Πόλεων» δημιούργησαν ομάδες συνοικιακής επιτήρησης και άτυπες περιπολίες, ενώ διαδηλωτές ακολουθούσαν τα οχήματα των πρακτόρων, σφυρίζοντας για να ειδοποιούν τους μετανάστες για την παρουσία τους.

Μετανάστες, νεκροί και οργή στη Μινεσότα

Οι πυροβολισμοί που στοίχισαν τη ζωή στη Ρενέ Γκουτ, μητέρα τριών παιδιών, και στον νοσηλευτή εντατικής Άλεξ Πρέτι, πυροδότησαν κύμα διαδηλώσεων σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, με την κυβέρνηση Τραμπ να επιχειρεί να τους παρουσιάσει ως «εγχώριους τρομοκράτες» ακόμα και όταν σχετικά βίντεο αμφισβήτησαν τις επίσημες αφηγήσεις. Την ίδια στιγμή, ένας ακόμα άνδρας από τη Βενεζουέλα τραυματίστηκε από σφαίρα πράκτορα, με τις αρχές να ισχυρίζονται ότι βρισκόταν παράνομα στη χώρα και αντιστάθηκε στη σύλληψη.

Η έντονη αντίδραση και από Ρεπουμπλικανούς και από Δημοκρατικούς μετά τη δολοφονία του Πρέτι στις 24 Ιανουαρίου οδήγησε σε αλλαγή τόνου: ο επικεφαλής της επιχείρησης, διοικητής της Συνοριοφυλακής Γκρέγκορι Μποβίνο, απομακρύνθηκε και ο Χόμαν στάλθηκε στη Μινεσότα, υιοθετώντας πιο συμφιλιωτική ρητορική, ακόμη κι αν επέμεινε ότι η εκστρατεία ήταν «επιτυχία» και ότι η σταδιακή αποχώρηση δεν σημαίνει αλλαγή γραμμής σε ό,τι αφορά τις μαζικές απελάσεις.

Μετανάστες στη Μινεσότα, φόβος και πολιτική σύγκρουση

Παρά τις δηλώσεις περί συνεργασίας, η Ουάσιγκτον και οι τοπικές αρχές παραμένουν σε τροχιά σύγκρουσης για τις πολιτικές «περιορισμένης συνεργασίας» με τη μετανάστευση στη Μινεάπολη και το Σεντ Πολ, με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να διαμαρτύρονται για μειωμένη πρόσβαση σε κρατούμενους μετανάστες στις φυλακές των κομητειών. Η πολιτεία και οι πόλεις κατέθεσαν αγωγή, καταγγέλλοντας ότι η επιχείρηση παραβιάζει αντισυνταγματικά την πολιτειακή κυριαρχία, αλλά απέτυχαν να εξασφαλίσουν προσωρινή διαταγή για να σταματήσουν τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους New York Times.

Οργή προκάλεσαν και οι καταγγελίες ακτιβιστών ότι οι ομοσπονδιακές δυνάμεις έκαναν συστηματική χρήση απειλών, χημικών και σωματικής βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, καταπατώντας το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, ενώ μια ομοσπονδιακή δικαστής που επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στη δράση των πρακτόρων είδε την απόφασή της να «παγώνει» από εφετείο. Παράλληλα, η παρατεταμένη παρουσία των αρχών μετανάστευσης έχει οδηγήσει σε βαθιά ρήγματα στην εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινοτήτων μεταναστών και του κράτους, τη στιγμή που ο Χόμαν διαμηνύει πως «ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε μαζικές απελάσεις και αυτό ακριβώς θα γίνει».