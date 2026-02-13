Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να παρέχουν στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία). Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει στο Κίεβο να προμηθεύεται αμερικανικά οπλικά συστήματα με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές χώρες, όπως ανέφερε την Πέμπτη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ευχαρίστησε τη Βρετανία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Λιθουανία για τις συνεισφορές τους, συμπληρώνοντας πως περιμένει περισσότερες προσεχώς, χωρίς να κατονομάσει άλλες χώρες.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους υπουργούς Άμυνας της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ουκρανίας, ο Ρούτε δεν ανέφερε συγκεκριμένο ποσό για την εκτιμώμενη αξία της στρατιωτικής βοήθειας μέσω του μηχανισμού PURL.