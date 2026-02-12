Αναστάτωση προκάλεσε σε δικαστήριο της Λαμίας ένας νεαρός Ρομά που δεν ήθελε να φυλακιστεί, οπότε και προσπάθησε να διαφύγει, με όλους τους αστυνομικούς να προσπαθούν να τον σταματήσουν.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Για να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί, χρειάστηκε να κινητοποιηθούν όλοι σχεδόν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο Δικαστικό Μέγαρο, συν τους δικαστικούς αστυνομικούς.

Ο νεαρός επέστρεψε σήμερα στα Δικαστήρια προκειμένου να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο και σε δεύτερο βαθμό, για υπόθεση κλοπής που είχε διαπράξει σε αποθήκη στη συνοικία της Νέας Μαγνησίας τον Ιανουάριο του 2015.

Τότε μαζί με έναν ακόμη Ρομά είχαν πιαστεί στα πράσα αφού είχαν επιχειρήσει να κλέψουν από την ίδια αποθήκη για 3η φορά μέσα σε τρεις ημέρες!

Κρίθηκε ένοχος για την πράξη της κλοπής κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένης και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών χωρίς αναστολή και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport θα οδηγηθεί στο Κατάστημα Κράτησης Άμφισσας.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι πριν την εκδίκαση της υπόθεσης ρωτήθηκε σχετικά από την Πρόεδρο της έδρας για την αναστάτωση που προκάλεσε την προηγούμενη στα Δικαστήρια και ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.