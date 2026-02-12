Η εκλογική διαδικασία για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή, με την παράταξη «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι» της Μαρίας Αντωνιάδου να κατακτά την πρώτη θέση. Η Αντωνιάδου, πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία της ΕΣΗΕΑ, επανεξελέγη, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των δημοσιογράφων στη θητεία της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η Εφορευτική Επιτροπή, ψήφισαν συνολικά 2.750 μέλη, με 2.626 έγκυρα ψηφοδέλτια, 70 άκυρα και 54 λευκά. Το εκλογικό μέτρο καθορίστηκε στις 238 ψήφους. Η προσέλευση κρίθηκε αυξημένη σε σύγκριση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για τη σύνθεση της νέας διοίκησης.

Η παράταξη «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι» συγκέντρωσε 968 ψήφους (36,7%) και εξασφάλισε τέσσερις έδρες στο νέο ΔΣ, ενώ δεύτερη ήρθε η «Συσπείρωση Δημοσιογράφων – Δούρειος Τύπος» με 584 ψήφους (22,2%) και τρεις έδρες, παρά τις εσωτερικές διασπάσεις των προηγούμενων ετών. Οι δύο παρατάξεις διατηρούν την πλειοψηφία και αναμένεται να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.

Ο συνδυασμός «Νέα ΕΣΗΕΑ» κατέλαβε 14,5% (393 ψήφοι) και δύο έδρες, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με την προηγούμενη θητεία. Η «Δημοσιογραφική Συνεργασία» πήρε 273 ψήφους και μία έδρα, ενώ η «Πρωτοβουλία για την Ανατροπή» έλαβε 206 ψήφους και μία έδρα. Η «Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων» με 202 ψήφους δεν κατάφερε να εκλέξει μέλος, ενώ η παράταξη Τσαλαπάτη έμεινε εκτός ΔΣ για πρώτη φορά μετά από χρόνια, γεγονός που ξεχωρίζει ως σημαντική αλλαγή στις φετινές εκλογές.

Οι εκλογές διεξήχθησαν από τις 10 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026 και το βράδυ της Πέμπτης 12/02.