Ένας από τους τελευταίους gentlemen της Αθήνας, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο επιχειρηματίας και πρόεδρος του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Τρίκαρδος, με μακρά παρουσία στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και με έντονη παρουσία στο «κομμάτι» της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσα μας.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή του επιχειρηματία υπήρξε η προσφορά του στην ανθρωπιστική οργάνωση «Lifeline Hellas» που συνεχίζει ακόμη και σήμερα να στηρίζει νοσοκομεία, παιδιατρικές μονάδες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η Πρόεδρος του «Lifeline Hellas», επιχειρηματίας Νάσια Παπαμανώλη, μιλώντας στο Newsbeast για τον Γιάννη Τρίκαρδο δήλωσε χαρακτηριστικά

«Λυπούμαστε βαθύτατα για την απώλεια του αγαπημένου μας Γιάννη Τρίκαρδου. Ο πρώτος Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Lifeline Hellas έθεσε τα θεμέλια του σωματείου και συνέβαλε έως σήμερα για την επίτευξη του σημαντικού φιλανθρωπικό έργου του Lifeline Hellas. Άρχοντας στη Ζωή και ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους με την πολυπληθή και καλοπροαίρετη προσωπικότητα του αφήνει ανεξίτηλο σημάδι στις καρδιές όλων».

Ο Γιάννης Τρίκαρδος, επίτιμος Πρόεδρος του Lifeline Hellas με την τωρινή Πρόεδρο, Νάσια Παπαμανώλη και τον γιο του Απόστολο Τρίκαρδο

Τόσο με κεφάλαια δικά του όσο και με την παρουσία του, ο Γιάννης Τρίκαρδος, συνέβαλε στη συγκέντρωση πόρων αλλά και στην δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστηρικτών της Οργάνωσης πετυχαίνοντας να συνδυάσει την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική προσφορά.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος αλλά και επί σειρά ετών πρόεδρος της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Lifeline Hellas» ενώ για όσους τον γνώριζαν ήταν και ένας από τους τελευταίους gentlemen τόσο της κοινωνικής όσο και της επιχειρηματικής ζωής του τόπου.

Έμυ Τρίκαρδου-Γιάννης Τρίκαρδος

Χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος του κοινωνικού ρεπορτάζ, Νίνα Βλάχου, μιλώντας για εκείνον στο Newsbeast υπογράμμισε «πως δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι είχε το επίθετο Τρίκαρδος» καθώς διακρίθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της προσφοράς όχι με λόγια αλλά με έργα και πράξεις αγάπης, από καρδιάς .

Ταυτόχρονα υπήρξε και ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, επί σειρά δεκαετιών και ταυτόχρονα μέντορας για πολλούς νέους Έλληνες επιχειρηματίες. Με τον Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου Ιατρικού, Δρ, Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο, μιλώντας για εκείνον, να αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του «Φτωχότερη από σήμερα η «ΕΕΝΕ – Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών» καθώς χάσαμε ένα από τα ιδρυτικά μας μέλη και έναν πραγματικό gentleman, Αθηναίοι αστό παλαιάς κοπής.

Πατρική φιγούρα για όλους μας αλλά και για μένα ειδικότερα μέντορας και θερμός διαχρονικός υποστηρικτής μου ιδιαίτερα όταν ανέλαβα την προεδρία της ένωσης. Κύριε Γιάννη, φύγατε νωρίς αλλά θα σας έχουμε πάντα στη σκέψη και στην καρδιά μας. Ο Θεός να σας αναπαύσει εν ειρήνη».