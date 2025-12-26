Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία στην Ηλεία μετά την τραγική κατάληξη των ερευνών στα Βαρδούσια Όρη, όπου ανάμεσα στους τέσσερις ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους βρίσκεται ο Θανάσης Κολοτούρος, 55 ετών, με καταγωγή από τα Λεχαινά.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Ο άτυχος ορειβάτης, ιδιαίτερα έμπειρος και γνωστός για τις πολλές και απαιτητικές αναβάσεις που είχε πραγματοποιήσει, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του θαμμένος κάτω από χιονοστιβάδα, μαζί με ακόμη τρεις ορειβάτες – δύο άνδρες και μία γυναίκα – σε δύσβατο σημείο της ορεινής Φωκίδας.

Η τραγική κατάληξη ήρθε έπειτα από πολύωρη αγωνία, καθώς η ομάδα είχε ξεκινήσει το πρωί της Πέμπτης από τον οικισμό Αθανάσιος Διάκος, με σκοπό να ακολουθήσει δύσκολη χειμερινή διαδρομή στα Βαρδούσια. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη τους, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

Παρά τις ελπίδες των διασωστών ότι οι ορειβάτες είχαν καταφέρει να βρουν κάποιο ασφαλές καταφύγιο, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και η χιονοστιβάδα αποδείχθηκαν μοιραίες.

Το όχημά τους εντοπίστηκε αρχικά στην περιοχή Αθανάσιος Διάκος, ενώ στη συνέχεια στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή περίπου 30 πυροσβεστών, ορειβατικών ομάδων της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και drone που «χτένιζε» από αέρος τα δύσβατα σημεία.

Συγκλονίζει το γεγονός ότι στην ίδια εξόρμηση επρόκειτο να συμμετάσχει και πέμπτος ορειβάτης, φίλος του 55χρονου Θανάση Κολοτούρου, ο οποίος τελικά δεν τα κατάφερε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής, αποφεύγοντας οριακά μια ακόμη τραγωδία.