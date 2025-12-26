Ένα πραγματικό θρίλερ εκτυλίσσεται στα χιονισμένα Βαρδούσια Όρη, στην ορεινή Φωκίδα, όπου εντοπίστηκαν οι τρεις ορειβάτες και μία γυναίκα, κάτω από χιονοστιβάδα.

Είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ με drone και εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους. Η αγωνία είχε κορυφωθεί και οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα οι ορειβάτες να είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο, καθώς στην περιοχή επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες.

Μάχη με τον χρόνο έδιναν για δύο ημέρες τα σωστικά συνεργεία και οι εθελοντές για τον εντοπισμό των τριών ορειβατών στα Βαρδούσια Όρη.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Οι τρεις φίλοι αναχώρησαν το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν ορεινή διαδρομή σε δύσβατο σημείο της περιοχής. Έκτοτε δεν έχουν δώσει κανένα σημείο ζωής.

Ο Ευάγγελος Βλαχοπάνος, από την ελληνική ομάδα διάσωσης Φωκίδας, αναφέρει: «Έχουν ανέβει από αυτό το σημείο, αγνοούνται».

Επίσης, εντοπίστηκε το όχημα των ορειβατών και λίγο πιο πίσω ξεκίνησε η ανάβασή τους για την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει δραματικά.

Ο Δημήτρης Τεραβάνης, φίλος των ορειβατών, δήλωσε: «Το ένα το παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δύο φίλους ανέβηκαν στο βουνό. Καταφύγια είναι δύο αλλά είναι κλειστά. Τα καταφύγια τα ελέγξαμε χθες, δεν είναι εκεί».

«Εγώ πήγα μέχρι τα καταφύγια, το χιόνι ήταν πολύ εχθές, μέχρι το δεύτερο καταφύγιο ήταν μέχρι το γόνατο», δήλωσε ένας ορειβάτης.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δύο από τους αγνοούμενους είναι έμπειροι ορειβάτες, ωστόσο η περιοχή είναι δύσβατη και επικίνδυνη. Χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη ορατότητα, αλλά και η μορφολογία του εδάφους δυσχεραίνουν τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Ο Δημήτρης Τεραβάνης, φίλος των ορειβατών, αναφέρει: «Εμείς οι ντόπιοι που ανεβήκαμε στο βουνό για να κάνουμε μια έρευνα δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι».

Τα κινητά τους τηλέφωνα παραμένουν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστά αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας και εντοπισμού.

Ο Ιωάννης Γεωργάκος, μέλος του ορειβατικού συλλόγου χιονοδρόμων Αράχωβας, δήλωσε: «Τα Χριστούγεννα είχε σφοδρή καταιγίδα, μπορεί να έχουν βρει κάποια σπηλιά για να προστατευθούν και μακάρι να είναι έτσι για να τους βρούμε ζωντανούς».

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ενώ από το πρωί drone χτενίζει από αέρος δύσβατα και δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής.

Οι έρευνες ενισχύθηκαν περαιτέρω εδώ στην ορεινή Φθιώτιδα, στην περιοχή του Αθανάσιος Διάκος, για τον εντοπισμό των τριών ορειβατών.

Στην επιχείρηση έχουν ενταχθεί επιπλέον δυνάμεις, με την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας και την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας να επιχειρούν πλέον στο πεδίο, μαζί με τα υπόλοιπα σωστικά συνεργεία.

Οι ομάδες είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για νυχτερινή και ορεινή επιχείρηση και κινούνται σε ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πεδίο, με βαθύ χιόνι, απότομες πλαγιές και περιορισμένη ορατότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι διασώστες έχουν ήδη φτάσει σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων και συνεχίζουν.

Παράλληλα, οι διασώστες εξέταζαν από την αρχή το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας, καθώς στο σημείο υπήρχε χιόνι που έφτανε έως το γόνατο, μια συνθήκη που θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη σε τέτοιο ανάγλυφο.

Να σημειωθεί ότι οι τρεις ορειβάτες ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, ενώ η διαδρομή τους ήταν γνώριμη, γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα τους διασώστες.

Η περιοχή των Βαρδούσια αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητικό αναρριχητικό προορισμό, που τον χειμώνα δεν συγχωρεί λάθη, ακόμη και από τους πιο έμπειρους.

Να σημειωθεί επίσης ότι έλεγχος πραγματοποιήθηκε και στα δύο καταφύγια της περιοχής, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ίχνος των ορειβατών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, με δεδομένες τις χαμηλές θερμοκρασίες, όσο περνούν οι ώρες, μειώνονται οι πιθανότητες εντοπισμού τους ζωντανών, χωρίς αυτό να ανακόπτει την επιχείρηση.