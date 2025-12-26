Το κλειδί για τον εντοπισμό των τριών ανδρών που χάθηκαν στα Βαρδούσια στη Φωκίδα, ηλικίας 30 έως 35 ετών, φαίνεται πως αναζητούν οι διασώστες γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό τους.

Οι τρεις φίλοι, που είχαν φτάσει στον Αθανάσιο Διάκο ως επισκέπτες για τις γιορτές, ξεκίνησαν για μια ορειβατική διαδρομή το πρωί των Χριστουγέννων, όμως από εκείνη τη στιγμή η επικοινωνία μαζί τους χάθηκε οριστικά.

Αν και το όχημα εντοπίστηκε από τις πρώτες ώρες των ερευνών, δεν υπήρξε κανένα περαιτέρω στοιχείο που να μαρτυρά την πορεία που ακολούθησαν. Η ανησυχία εντείνεται καθώς τα κινητά τους τηλέφωνα παραμένουν απενεργοποιημένα ή εκτός δικτύου, εκμηδενίζοντας κάθε δυνατότητα ηλεκτρονικού εντοπισμού τους μέσω σήματος.

Επιστράτευση drone και ΕΜΑΚ υπό ακραίες συνθήκες

Η επιχείρηση στα Βαρδούσια έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, με τη συμμετοχή πυροσβεστών από την Άμφισσα και το Λιδωρίκι. Από το βράδυ της Παρασκευής, το βάρος των ερευνών έχει πέσει στην Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία, η οποία εξειδικεύεται σε παρόμοια περιστατικά. Παράλληλα, η τεχνολογία επιστρατεύεται για τη σάρωση των γκρεμών, με ειδική ομάδα drone από τη Λάρισα να πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από τα πιο επικίνδυνα περάσματα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, κ. Μαστροκωστόπουλος, «οι έρευνες διεξάγονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα, με χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα στα ορεινά τμήματα των Βαρδουσίων».

Η συνδρομή των ντόπιων κατοίκων και εθελοντών είναι συγκινητική, καθώς γνωρίζουν καλά τη μορφολογία της περιοχής και τα σημεία που μπορεί να παγιδευτεί ένας ορειβάτης. Η ελπίδα όλων παραμένει ζωντανή, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες στα ορεινά της Φωκίδας παραμένουν εχθρικές, κάνοντας κάθε λεπτό που περνά κρίσιμο για την τύχη των τριών φίλων.