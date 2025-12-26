Η εορταστική απόδραση τριών φίλων στα ορεινά της Φωκίδας εξελίχθηκε σε εφιάλτη, καθώς η τύχη τους αγνοείται από το πρωί της περασμένης Τετάρτης. Οι νεαροί εκδρομείς, είχαν προγραμματίσει μια ορειβατική διαδρομή στα Βαρδούσια, ξεκινώντας από τον Αθανάσιο Διάκο, όμως από τη στιγμή που μπήκαν σε μονοπάτι, η επικοινωνία μαζί τους διακόπηκε απότομα.

Του ανταποκριτή μας από το LamiaReport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Τα κινητά τους τηλέφωνα βρίσκονται εκτός δικτύου, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό του στίγματός τους. Η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν οι οικογένειές τους, βλέποντας τις ώρες να περνούν χωρίς κανένα νέο, απευθύνθηκαν στις αρχές ζητώντας βοήθεια.

Επιστράτευση drone και ΕΜΑΚ υπό αντίξοες συνθήκες

Το έργο των διασωστών διεξάγεται κάτω από εξαιρετικά δυσμενές σκηνικό καιρού, με το κρύο και τη μορφολογία του εδάφους να βάζουν εμπόδια στις έρευνες. Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Άμφισσα και το Λιδωρίκι, ενώ καθοριστική είναι η συνδρομή της ορειβατικής ομάδας της 7ης ΕΜΑΚ, που χτενίζει τις πλαγιές από το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τις αρχές, από το πρωί της Παρασκευής η επιχείρηση έχει ενισχυθεί με ειδική ομάδα drone από τη Λάρισα. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις πάνω από τις δύσβατες χαράδρες, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στα ίχνη των τριών ανδρών. Η ελπίδα όλων είναι οι ορειβάτες να έχουν βρει καταφύγιο σε κάποιο ασφαλές σημείο, περιμένοντας τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.