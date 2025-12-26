Ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης παντρεύτηκε σήμερα τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως. Ο γάμος έγινε σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ κουμπάροι θα είναι οι φίλοι του ζευγαριού, Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη, με καταγωγή από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας, είναι επιχειρηματίας που ηγείται αλυσίδας καταστημάτων κομμωτηρίων και στις προηγούμενες εκλογές εξελέγη βουλευτής Τρικάλων με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2023, κατά την προεκλογική περίοδο, ο Γιάννης Ραγκούσης είχε πραγματοποιήσει πολλά ταξίδια-εξπρές στα Τρίκαλα, προκειμένου να στηρίξει τη σύντροφό του στον προεκλογικό της αγώνα.

Ο Γιάννης Ραγκούσης από τον πρώτο του γάμο με την Κατερίνα Ρούσσου, έχει αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ και η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο τέκνα από προηγούμενο γάμο.

Η αναγγελία γάμου

Ποια είναι η Μαρίνα Κοντοτόλη

Σε ηλικία 13 ετών, η Μαρίνα Κοντοτόλη υποχρεώθηκε να σταματήσει το σχολείο, προκειμένου να εργαστεί στη θέση της μητέρας της, που αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας. Το 2013, σε ηλικία 38 ετών, κι ενώ ήταν ήδη μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας, δύο παιδιών, καθώς και ταυτόχρονα εργαζόμενη επαγγελματίας σε Τρίκαλα και Αθήνα, γράφτηκε στο Γενικό Εσπερινό Λύκειο Τρικάλων.

Μετά από 4ετή σχολική φοίτηση, απέκτησε το απολυτήριο Γενικού Λυκείου και συμμετείχε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2017, όπου και πέτυχε την είσοδό της στο Πανεπιστήμιο. Είναι εκλεγμένο μέλος του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα επί 33 χρόνια ως ελεύθερη επαγγελματίας. Είναι μαραθωνοδρόμος και έχει θητεύσει ως Γενικός Γραμματέας-Έφορος στο Σύλλογο Δρομέων Νομού Τρικάλων.