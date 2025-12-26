Την ύπαρξη επιστολής που, όπως ανέφερε, έχει αποσταλεί προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με αίτημα τη διερεύνηση μέσω δορυφορικών δεδομένων της τραγωδίας στα Τέμπη, αποκάλυψε ο Νίκος Νικολόπουλος.

Μιλώντας σε εκπομπή του militaire.gr και στον Πάρι Καρβουνόπουλο, ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, αλλά προέρχεται από ομάδα Ελλήνων δικηγόρων, οι οποίοι –όπως είπε– έχουν ήδη κινηθεί νομικά, απευθυνόμενοι στη ρωσική πλευρά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Νικολόπουλος, το αίτημα αφορά τη δυνατότητα παροχής δορυφορικού υλικού που θα μπορούσε να αποτυπώσει εάν και ποια υλικά φορτώθηκαν σε συγκεκριμένες αμαξοστοιχίες πριν από τη μοιραία σύγκρουση. Ο Νίκος Νικολόπουλος τόνισε ότι δεν πρόκειται για μια άτυπη ή συμβολική ενέργεια, αλλά για κίνηση που εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια συλλογής αποδεικτικών στοιχείων.

Όπως υποστήριξε, η χρήση δορυφορικών εικόνων θα μπορούσε –κατά την άποψή του– να λειτουργήσει αντίστοιχα με τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας σε ποινικές έρευνες, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Μάλιστα, σημείωσε ότι ένα τέτοιο υλικό, εφόσον κατατεθεί σε δικαστικό πλαίσιο, θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμο για την πορεία της υπόθεσης.

Ο πρώην υπουργός έκανε λόγο για πιθανές εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή πρόσθετες λεπτομέρειες. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ανταποκριτή στη Μόσχα Θανάση Αυγερινό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω δημοσιογραφικής διερεύνησης από ρωσικής πλευράς.